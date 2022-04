Jak szalejąca inflacja wpłynie na poparcie dla partii? Oto najnowszy sondaż

Na Zjednoczoną Prawicę planuje głosować 35,41 proc. proc. głosów – wynika z najnowszego sondażu "Super Expressu". Poparcie dla rządzących zmalało tym samym o ponad 4 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego miesiąca.

Drugie miejsce zajmuje Koalicja Obywatelska, którą popiera obecnie 26,48 proc. respondentów (nieznaczny wzrost poparcia, w marcu ten wynik wynosił 25,89 proc.). Ostatnie miejsce na podium przypadło Polsce 2050 praz Lewicy. Na oba ugrupowania planuje głosować 10,12 proc. badanych (w przypadku Hołowni w marcu było to 13,08 proc. ankietowanych, a w przypadku Lewicy – 6,59 proc.).

Do Sejmu weszłyby jeszcze dwie partie. Czwarte miejsce przypadło Polskiemu Stronnictwu Ludowemu, które popiera 5,70 proc. respondentów. Na Konfederację chce natomiast głosować 5,45 proc. uczestników sondażu

Inflacja nadal rośnie

Do Sejmu nie wszedłby Kukiz'15 (2,14 proc.) oraz Porozumienie Jarosława Gowina (0,30 proc.). "Polacy mają wiele powodów do zmartwień. Inflacja się rozkręca, króluje drożyzna, a rynek pracy przeżywa znaczne zawirowania. Wszystko to najwyraźniej wpływa na topniejące poparcie dla środowiska Jarosława Kaczyńskiego" - komentuje wyniki sondażu "Super Express".

Z kolei politolog Antoni Dudek przyznaje w rozmowie z gazetą, że jednym z największych problemów władzy jest nie tylko inflacja, "lecz także brak dobrych pomysłów władzy na jej opanowanie".

Przypomnijmy, że z danych GUS wynika, iż w kwietniu ceny rosły w tempie ponad 12 proc. w skali roku. Inflacja jest najwyższa od ponad 20 lat. Nowe dane GUS przebiły nawet najgorsze prognozy analityków. "To zasługuje na kolejne BUM! Wg wstępnego szacunku inflacja w kwietniu skoczyła do 12,3% r/r! Wyżej od naszej prognozy (11,9%) oraz konsensusu Parkietu (11,7%). Wzrost cen żywności (gigantyczne 4,2% m/m) oraz energii (zapewne ceny opału). Inflacja bazowa w górę do 7,5%-7,6% r/r" – piszą na Twitterze eksperci Banku Pekao.

