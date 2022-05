Większość Polaków jest przekonana, że damy radę bez rosyjskiego gazu

"Czy Polska poradzi sobie po tym, gdy Moskwa odcięła nam dostawy gazu ziemnego?" – takie pytanie na zlecenie portalu wPolityce.pl postawiła respondentom pracownia Social Changes.

69 proc. badanych odpowiedziało "zdecydowanie tak" lub "raczej tak". Przeciwnego zdania było zaledwie 15 proc. badanych. 16 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie.

Zapatrywania zwolenników największych partii politycznych

Najwięcej, bo aż 87 proc. wyborców Zjednoczonej Prawicy uważa, że Polska poradzi sobie bez gazu z Rosji. Tak samo uważa 79 proc. sympatyków Koalicji Obywatelskiej oraz 70 proc. wyborców Polski 2050.

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym w dniach od 29 kwietnia do 3 maja 2022 roku. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział N=1074 osób.

Ekspert: Polska potencjalnie może być hubem gazowym

1 maja litewski operator sieci przesyłowej gazu ziemnego Amber Grid podał, że uruchomiono połączenie Polska-Litwa, które było budowane wspólnie z Gaz-Systemem – spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w kraju.

– Gazociąg Polska-Litwa łączy wyspę energetyczną państw bałtyckich z kontynentalnym systemem przesyłu gazu. Pozwala na handel gazem między Unią Europejską a państwami bałtyckimi, które dzięki temu połączeniu faktycznie dopiero po latach wchodzą do Unii Europejskiej w sektorze gazowym, łącząc nasze rynki – ocenił w rozmowie z portalem wPolityce.pl Wojciech Jakóbik. – To element przyspieszonej dywersyfikacji dostaw gazu do Polski, ponieważ PGNiG już od kilku lat jest obecny w porcie w Kłajpedzie, gdzie stacjonuje pływający terminal LNG – dodał.

Według redaktora naczelnego portalu biznesalert.pl, "Polska potencjalnie może być hubem gazowym". Jednak jak podkreślił ekspert, wszystko zależy "od zapotrzebowania na rynku krajowym" oraz "od rozwoju wypadków w innych częściach Europy".

Czytaj też:

Ropa naftowa drożeje. "Rynki są niespokojne"