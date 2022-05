Sondaż: Tylko trzy ugrupowania w Sejmie

W maju tego roku zwolenników zyskało Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Partią Republikańską). Na PiS chce obecnie zagłosować 36 proc. badanych, co oznacza wzrost o 4,3 pkt proc. w porównaniu z wcześniejszym badaniem tej samej pracowni.

Potencjalnych wyborców zyskała również Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, .Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni), na którą głos planuje oddać 19 proc. osób (wzrost o 1,8 pkt proc.).

W Sejmie znalazłaby się jeszcze Polska 2050 Szymona Hołowni z 9,5-procentowym wynikiem (mniej o 1,1 pkt proc. względem kwietnia tego roku).

Lewica i Konfederacja poza Sejmem

Gdyby wybory parlamentarne w Polsce odbyłyby się w najbliższym czasie, to do Sejmu nie wyszłyby Lewica (Nowa Lewica, Razem), która w sondażu firmy CBOS zanotowała drugi raz z rzędu poparcie na poziomie 4,4 proc., a także Konfederacja Wolność i Niepodległość (KORWiN, Ruch Narodowy, Konfederacja Korony Polskiej), dla której poparcie zmalało w stosunku do kwietnia o 1,1 pkt proc. i obecnie wynosi 3,3 proc.

Poza parlamentem wylądowało też Polskie Stronnictwo Ludowe – Koalicja Polska.

Wyniki sondażu partyjnego udostępniono za pośrednictwem serwisu społecznościowego Twitter.

Badanie firmy CBOS

Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej, imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, która została wylosowana w rejestrze numerów PESEL.

Każdy z respondentów mógł wybrać jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), wywiad telefoniczny (metoda CATI) albo samodzielne wypełnienie ankiety internetowej.

