PiS z największym wzrostem. Duży spadek Konfederacji. Sondaż dla DoRzeczy.pl

W badaniu przeprowadzonym w dniach 12-13 br. ankietowanym zadano pytanie: "Gdyby w najbliższą niedzielę odbywały się wybory do Sejmu na którą z poniższych partii, bądź koalicji partii, oddał/a/by Pan/i swój głos?". Szacowana frekwencja wyborcza wyniosłaby 59 proc. Sondaż na zlecenie portalu DoRzeczy.pl przeprowadziła pracownia Estymator.

Poparcie dla PiS rośnie

Najwięcej ankietowanych zagłosowałoby na Zjednoczoną Prawicę (Prawo i Sprawiedliwość, Solidarna Polska) – 39,2 proc. (to oznacza wzrost o 0,8 pkt proc. w porównaniu do poprzedniej fali naszych badań). Druga jest Koalicja Obywatelska (PO, Nowoczesna, Zieloni, Inicjatywa Polska) z poparciem 27,1 proc. (+0,1 pkt proc.). Na trzecim miejscu uplasowała się Lewica (SLD, Wiosna, Razem) z wynikiem 11,2 proc. (wzrost o 0,7 pkt proc. w porównaniu do badania sprzed dwóch tygodni).

Na dalszych miejscach są: Polska 2050 Szymona Hołowni – 7,9 proc. (-0,1 pkt proc.); Polskie Stronnictwo Ludowe-Koalicja Polska – 6,4 (-0,3 pkt proc.); Konfederacja (KORWIN, Ruch Narodowy) – 5,9 proc. (-1,4 pkt proc.); Kukiz'15 – 2 proc. (+0,2 pkt proc.). 0,3 proc. ankietowanych zadeklarowało, że oddałoby głos na inną formację.

Poparcie procentowe a mandaty

Przeliczenia wyników sondażu na mandaty w okręgach dokonał Marcin Palade. Oto efekty: Prawo i Sprawiedliwość wprowadziłoby do Sejmu 219 posłów (19 posłów mniej niż w wyborach z 2019 r.), Koalicja Obywatelska – 140 (6 posłów więcej), Lewica – 43 (6 posłów mniej), Polska 2050 – 30 posłów, PSL – 19 (11 posłów mniej), a Konfederacja – 8 (3 posłów więcej).

Badanie przeprowadzono w dniach 12-13 maja 2022 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1029 dorosłych osób metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI. W prezentowanych wynikach uwzględniono wyłącznie osoby, które zadeklarowały, że będą głosować i określiły na jaką partię w wyborach do Sejmu będą głosować. Szacowana frekwencja wyborcza wyniosłaby 59 proc.