Sondaż: Zdecydowana większość Rosjan zauważyła gwałtowny wzrost cen

Badanie przeprowadziła rosyjska Fundacja Opinii Publicznej – doniosła agencja informacyjna Interfax, na którą w poniedziałek powołał się portal tvp.info.

Obywateli Federacji Rosyjskiej zapytano o podwyżki podstawowych produktów żywnościowych, towarów i usług w ciągu ostatniego miesiąca.

Rosja: Wyniki sondażu

Jak wynika z sondażu, 12 proc. mieszkańców Rosji zauważyło, że ceny w ostatnim miesiącu wzrosły tak samo jak poprzednio. 3 proc. respondentów stwierdziło, iż ceny w kraju spadły. Dokładnie tyle samo uczestników jest zdania, jakoby ceny w ogóle się nie zmieniły. Zgodnie z wynikami badania, co piąty Rosjanin odczuwa, że ceny rosły szybciej niż zwykle. Prawie co trzeci obywatel (32 proc.) spodziewa się wzrostów w dotychczasowym tempie. Natomiast co siódma osoba (14 proc.) jest zdania, iż ceny w kraju spadną. Tyle samo badanych zaznaczyło w ankiecie odpowiedź, że pozostaną na takim samym poziomie.

Z rosyjskiego sondażu wynika również, iż 7 proc. Rosjan uważa, że ceny na krajowym rynku mogą spaść w ciągu najbliższego miesiąca.

Badanie przeprowadzono w dniach 13-15 maja tego roku na grupie 1 500 respondentów w wieku 18 i więcej lat w 104 miejscowościach w 53 regionach Rosji – podała agencja Interfax.

Sankcje za atak

Przypomnijmy, że zaproponowany przez Komisję Europejską szósty pakiet sankcji na Rosję za atak na Ukrainę został podzielony na cztery grupy.

W założeniu konsekwencje miały objąć rosyjską gospodarkę, wojsko oraz kanały propagandowe.

Przewodnicząca KE Ursula von der Leyen w swoich medialnych przemówieniach z początku maja wskazywała, że ropa naftowa z Rosji zostanie wycofana z europejskiego rynku w przeciągu sześciu miesięcy, a produkty rafinowane do końca 2022 roku.

