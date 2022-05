Czy Ukraina powinna oddać terytorium w zamian za pokój? Są wyniki sondażu

Według badania, które ukazało się na portalu Biełsatu, 82 proc. respondentów jest przeciwnych jakimkolwiek ustępstwom terytorialnym na rzecz Rosji. Na wschodzie Ukrainy, gdzie obecnie trwają działania zbrojne, odsetek ten sięga 68 proc. (19 proc. jest przeciwnego zdania). Na terenach okupowanych takich osób jest 77 proc. Tam prawie co piąty jest gotowy na oddanie terytorium.

Eksperci zapytali też Ukraińców o to, czy są gotowi zrezygnować z członkostwa w NATO. Badani są w tej sprawie podzieleni prawie po równo. 42 proc. jest gotowych zrezygnować z członkostwa w Sojuszu w zamian za gwarancje bezpieczeństwa od takich państw, jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Niemcy itp. Z kolei 39 proc. pytanych uważa, że tylko członkostwo w NATO zapewni Ukrainie bezpieczeństwo.

Sondaż w czasie wojny. Czy wyniki są wiarygodne?

Sondaż został przeprowadzony na próbie 2 tys. osób w dniach 13-18 maja na terytoriach, które były kontrolowane przez Kijów do 24 lutego, czyli zanim Moskwa rozpoczęła inwazję. Atak rosyjskich wojsk na Ukrainę przekształcił się w największy konflikt zbrojny w Europie od momentu zakończenia II wojny światowej i doprowadził do ogromnego kryzysu migracyjnego – z Ukrainy uciekło za granicę ponad 6 mln ludzi, z czego najwięcej (3,5 mln) do Polski.

Socjologowie podkreślają, że w czasie wojny błąd statystyczny jest większy niż w warunkach pokoju, choćby ze względu na to, że około 15 proc. badanych to przesiedleńcy, a osoby o prorosyjskich poglądach wolą nie wypowiadać się publicznie. Mimo wszystko KMIS utrzymuje, że przeprowadzane sondaże są reprezentatywne – podaje Biełsat.

