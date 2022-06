Ukraina członkiem UE? Polacy zabrali głos

Po rozpoczęciu 24 lutego tego roku rosyjskiej inwazji militarnej na Ukrainę, prezydent tego kraju Wołodymyr Zełenski zasugerował Brukseli zastosowanie specjalnej procedury w celu natychmiastowego przyznania państwu ukraińskiemu członkostwa we Wspólnocie Europejskiej.

Zazwyczaj kraje potrzebują lat, aby wynegocjować wejście do Unii Europejskiej, a państwa-kandydaci muszą udowodnić, że spełniają szereg kryteriów – od poszanowania demokracji i praworządności po posiadanie wystarczająco silnej gospodarki.

Według doniesień medialnych, kwestia członkostwa Ukrainy w UE to najprawdopodobniej dekady, nie lata. Na taką opcję wskazywał między innymi prezydent Francji Emmanuel Macron podczas swoich wypowiedzi medialnych.

Ukraina w UE? Sondaż

Jak wynika z sondażu pracowni Social Changes, wykonanego na zlecenie portalu informacyjnego wPolityce.pl, ogromna większość Polaków chce wejścia Ukrainy do struktur Unii Europejskiej. W badaniu zadano respondentom następujące pytanie: "Czy popiera Pani/Pan przyjęcie Ukrainy do Unii Europejskiej?". "Zdecydowanie tak" lub "raczej tak" odpowiedziało łącznie aż 70 proc. badanych. 14 proc. osób wybrało opcje "zdecydowanie nie" albo "raczej nie". Z kolei 16 proc. nie ma zdania na ten temat.

Członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej popiera najwięcej wyborców Prawa i Sprawiedliwości – Zjednoczonej Prawicy (86 proc.). Następnie: Koalicji Obywatelskiej (84 proc.) oraz Polski 2050 Szymona Hołowni (75 proc.).

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI na panelu internetowym w dniach od 23 maja do 30 maja 2022 roku. Sondaż został przeprowadzony na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W ankiecie udział wzięło 1 055 osób.

