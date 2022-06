Sondaż: PiS na prowadzeniu. Co z Konfederacją?

Sondaż poparcia dla polskich ugrupowań politycznych przeprowadziła pracownia United Survyes na zlecenie radia RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej".

Wyniki badania poznaliśmy w czwartek.

PiS na prowadzeniu

Chęć wzięcia udziału w wyborach zadeklarowało 54,5 proc. respondentów. Oznacza to wzrost potencjalnej frekwencji wyborczej w stosunku do sondażu z początku maja tego roku. Wówczas deklarowana frekwencja wyniosła 51,3 proc.

Wśród polskich ugrupowań politycznych na najwięcej głosów w wyborach parlamentarnych wciąż może liczyć Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską). Na Zjednoczoną Prawicę chciałoby zagłosować 37,1 proc. badanych. To spadek o 0,7 pkt proc. w porównaniu z poprzednich sondażem United Survyes. Na drugim miejscu w klasyfikacji znalazła się Koalicji Obywatelska, która cieszy się poparciem na poziomie 25,5 proc., co oznacza lepszy wynik o 0,6 pkt proc. względem maja. Na podium znalazło się jeszcze miejsce dla Polski 2050 Szymona Hołowni. Chęć oddania głosu na taką listę wyborczą zadeklarowało 10,2 proc. ankietowanych (wzrost o 1,2 pkt proc.). Natomiast Lewicę wskazało w badaniu 8,3 proc. osób (spadek o 1,9 pkt proc.). Do Sejmu z poparciem równym 5 proc. dostałoby się jeszcze Polskie Stronnictwo Ludowe – Koalicja Polska.

Poza polskim parlamentem znalazła się Konfederacja Wolność i Niepodległość (4,2 proc. poparcia w sondażu). Ponadto, niemal co dziesiąty ankietowany nie wie, na kogo chciałby zagłosować – poinformowało radio RMF FM i "Dziennik Gazeta Prawna".

PSL i Polska 2050 razem

W sondażu uwzględniono również wariant, w którym do wyborów parlamentarnych wspólną listę tworzą PSL i Polska 2050.

Wtedy na największe poparcie nadal mogłoby liczyć PiS (36,8 proc. głosów). Drugie miejsce zajęła KO (25,1 proc.). Z kolei na wspólną listę partii Kosiniaka-Kamysza i Hołowni chciałoby zagłosować 16,6 proc. pytanych.

W takim wariancie do Sejmu dostałaby się jeszcze Lewica (7,7 proc.). Znowu 5 proc. nie uzyskałaby zaś Konfederacja.

Czytaj też:

Sawicki: Szans nie ma na to ani PO, ani PiS



Czytaj też:

Dr Anusz: Kaczyński pożegnał się z rządem. Koalicja będzie trudna już do końca