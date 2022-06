Duda liderem, złe wieści dla Tuska. Nowy ranking zaufania

W środę poznaliśmy wyniki najnowszego badania Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) dla portalu Onet.pl.

Wynika z niego, że Andrzej Duda pozostaje liderem rankingu. W czerwcowym sondażu prezydent otrzymał 41,2 proc. wskazań. Przed miesiącem było to 46,2 proc.

Ranking zaufania

W badaniu IBRiS na drugim miejscu utrzymał się Mateusz Morawiecki. Polskiemu premierowi ufa 39,8 proc. respondentów (o 3,1 pkt proc. mniej niż w poprzednim sondażu). Na trzecim miejscu pozostał zaś prezydent Rafał Trzaskowski, który uzyskał 38,6 proc. (o 3,9 pkt proc. mniej niż ostatnio). Do zmian doszło tuż za podium politycznej klasyfikacji. Mianowicie, po wcześniejszym znaczącym spadku – i to aż na siódme miejsce – czwartą pozycję w rankingu zaufania odzyskał Szymon Hołownia. Szefowi Polski 2050 ufa już 37,4 proc. ankietowanych (wzrost o 6,7 pkt proc.). Za Hołownią znalazł się prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński – 34,3 proc. zaufania (+ 0,5 pkt proc.), a dalej lider Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz – 31,5 proc. (- 2,3 pkt proc.). Dopiero na siódmym miejscu znalazł się tym razem przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk, któremu ufa 30,8 proc. badanych. W porównaniu z majowym pomiarem to spadek o 2,5 pkt proc. Ponadto, jak podał portal Onet.pl, wynik byłego szefa rządu jest najsłabszy od stycznia tego roku (wówczas: 29 proc. zaufania).

Dalej w klasyfikacji znaleźli się: prezes PKN Orlen Daniel Obajtek (30 proc.), marszałek Sejmu Elżbieta Witek (29,5 proc.), wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (23,1 proc.), minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro (18,2 proc.), wicepremier Piotr Gliński (16,6 proc.) oraz wiceprzewodniczący Konfederacji Krzysztof Bosak (13,1 proc.).

Największa nieufność

Politykiem z największym wskaźnikiem nieufności jest Zbigniew Ziobro (68 proc. wskazań). Zaraz za nim znajduje się Krzysztof Bosak (66,1 proc.), a dalej Donald Tusk (60,8 proc.). Poza tym ponad połowa ankietowanych (57,6 proc) nie ufa Jarosławowi Kaczyńskiemu.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 20-21 czerwca 2022 roku na reprezentatywnej próbie 1 100 osób metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).

