Rząd powinien zmusić firmy paliwowe do obniżki cen na stacjach? Sondaż

"Najnowsze badanie jasno wskazuje, że Polacy oczekują od rządu zdecydowanego działania na rzecz obniżek cen paliwa na stacjach i chcą wywarcia presji na firmy paliwowe" – podaje "Rzeczpospolita", która opublikowała wyniki sondażu przeprowadzonego przez IBRiS.

Polaków zapytano w nim, czy zgadzają się z tezą, że rząd powinien zmusić firmy paliwowe do obniżenia cen na stacjach benzynowych. Twierdząco odpowiedziało 66,2 proc. badanych. Przeciwne zdanie wyraziło 26,6 proc. Opinii na ten temat nie ma 7,2 proc. respondentów.

Morawiecki o nowym podatku

"Rz" przypomina w tym kontekście zapowiedź premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie wprowadzenia "podatku od zysków nadzwyczajnych", którym miałyby zostać objęte państwowe spółki energetyczne i gazowe, tak żeby "podzielić się zyskami z obywatelami".

Dziennik zwraca uwagę, że interwencji w ceny paliw oczekują przede wszystkim najmniej zamożni (ponad 70 proc. badanych w tej grupie), których dochody mieszczą się w przedziale 1 tys.-1,99 tys. Bogatsi są sceptyczni wobec pomysłu nakazania firmom obniżki: w grupie zarabiającej 5 tys.-6,9 tys. pomysł ma 18 proc. zwolenników, a w grupie zarabiającej ponad 7 tys. – 28 proc.

Kto odpowiada za drożyznę? Rząd kontra opozycja

W artykule podkreślono, że ceny paliw to gorący temat polityczny, bo w sprawie odpowiedzialności za podwyżki trwa ostra polemika między obozem władzy i opozycją. Zdaniem rządu wszechobecna drożyzna to wina pandemii i wojny na Ukrainie (politycy PiS używają określenia "putinflacja"). Z kolei opozycja przekonuje, że odpowiada za to polityka NBP pod rządami Adama Glapińskiego oraz "rozdawnictwo" rządu PiS.

7 lipca Rada Polityki Pieniężnej po raz dziesiąty z rzędu podwyższyła stopy procentowe tym razem o 50 pb, do 6,5 proc., co oznacza, że raty kredytów zaciągniętych w złotych znów wzrosną.

