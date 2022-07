Polacy ocenili parlament. Złe wieści dla posłów

Z najnowszego sondażu CBOS wynika, że w lipca notowania prezydenta Dudy minimalnie się poprawiły w porównaniu do badań z ostatnich miesięcy.

Pozytywnie o prezydencie wypowiada się 52 proc. respondentów – dokładnie tyle samo, co w czerwcu, jednak nieznacznie spadł odsetek osób niezadowolonych z głowy państwa. Obecnie jest to 37 proc. (poprzednio - 38 proc.) Z kolei 10 proc. respondentów nie ma zdania.

Jak Polacy oceniają parlament?

W ostatnim miesiącu nieznacznie polepszyły się również wyniki parlamentu. Działalność Sejmu pozytywnie ocenia 28 proc. respondentów. To wynik lepszy o 2 punkty procentowe w porównaniu do poprzedniego sondażu. Aż 57 proc. ankietowanych negatywnie ocenia działalność Sejmu. To spadek o 2 punkty proc. Natomiast 15 procent uczestników sondaż nie ma wyrobionej opinii w tej sprawie.

Nieco lepiej Polacy oceniają pracę Senatu. 31 procent badanych dobrze ocenia senatorów (wynik bez zmian), z kolei 49 proc. respondentów ma negatywną opinię (również bez zmian). Ciekawe, że aż 20 proc. ankietowanych nie ma zdania w tym temacie.

Jak podaje CBOS działalność Sejmu pozytywnie oceniają szczególnie zwolennicy PiS, prawicy orazosoby częściej uczestniczące w praktykach religijnych. "Wyróżniają się pod tym względem również starsi badani, mieszkańcy mniejszych miejscowości, osoby gorzej wykształcone i gorzej zarabiające, a także renciści, emeryci, robotnicy niewykwalifikowani i rolnicy" – czytamy.

CBOS przeprowadził sondaż w dniach 27 czerwca - 7 lipca w liczącej 1084 osoby grupie - w tym 62,1 proc. metodą CAPI (wywiad bezpośredni z ankieterem), 23,4 proc. CATI (wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem), 14,5 proc. CAWI (samodzielne wypełnienie ankiety internetowej).

