Najnowszy sondaż. Zobacz, jak chcą głosować Polacy

Gdyby wybory odbyły się w najbliższy weekend, to do Sejmu weszłyby zaledwie cztery ugrupowania. Próg wyborczy w najnowszym sondażu przekraczają: PiS, KO, Lewica i Polska 2050. Deklarowana frekwencja wynosi 60,7 proc.

PiS na prowadzeniu

Na pierwszy miejscu tradycyjnie uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość. Na partię Jarosława Kaczyńskiego chce obecnie głosować 33,9 proc. respondentów.

Drugie miejsce przypadło ponownie Koalicji Obywatelskiej, którą popiera 26,6 proc. ankietowanych. Na ostatnim miejscu podium znalazła się z kolei Lewica, którą popiera obecnie 8,1 proc. respondentów. Próg wyborczy przekracza jeszcze tylko Polska 2050. Na ugrupowanie Szymona Hołowni chce obecnie głosować 7,7 proc. badanych.

PSL i Konfederacja poza Sejmem

Pozostałe ugrupowania nie dały rady przekroczyć progu wyborczego, aczkolwiek zarówno Konfederacja jak i PSL były bardzo blisko. Na sojusz narodowców i Korwin-Mikkego chce obecnie głosować 4,9 proc. badanych, podczas gdy ludowców popiera 4,8 proc. ankietowanych.

Sondaż przeprowadzono w dniach 8-11 lipca na ogólnopolskiej próbie 1053 osób w wieku 18 plus.

Polacy krytycznie o parlamencie

W środę CBOS podał z kolei wyniki sondażu dot. oceny polityków. O ile Polacy w miarę pozytywnie oceniają pracę prezydenta, tak już nie można tego samego powiedzieć o ich ocenie parlamentu. Działalność Sejmu pozytywnie ocenia 28 proc. respondentów. To wynik co prawda lepszy o 2 punkty procentowe w porównaniu do poprzedniego sondażu, jednak nadal aż 57 proc. ankietowanych negatywnie ocenia działalność Sejmu. Z kolei 15 procent uczestników sondaż nie ma wyrobionej opinii w tej sprawie.

Nieco lepiej Polacy oceniają pracę Senatu. 31 procent badanych dobrze ocenia senatorów (wynik bez zmian), z kolei 49 proc. respondentów ma negatywną opinię (również bez zmian). Ciekawe, że aż 20 proc. ankietowanych nie ma zdania w tym temacie.

Czytaj też:

Wyrasta trzecia siła – obok PiS i PlatformyCzytaj też:

Kosiniak-Kamysz: Powołamy komisję prawa i sprawiedliwości, która rozliczy afery PiS