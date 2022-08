Najnowszy sondaż. Polaków zapytano, czy obawiają się problemów finansowych

Niemal co drugi Polak (49 proc.) przyznaje, że obecna sytuacja gospodarcza skłania go do uważnego śledzenia cen w sklepach oraz wybierania tańszych produktów. 40 proc. ankietowanych przyznaje, że uszczupliły się ich oszczędności, głównie przez wzrost cen, wynika z badania "Oszczędzanie w obliczu wysokiej inflacji", przeprowadzonego dla Banku Millennium

Jak wynika z badania, 72 proc. ocenia swoją sytuację finansową jako mało komfortową. Chociaż 43 proc. gospodarstw domowych wystarcza "do pierwszego", to każdy poważniejszy zakup wymaga z ich strony oszczędzania przez pewien czas. 24 proc. deklaruje, że żyje skromnie i bardzo oszczędnie gospodaruje pieniędzmi. 25 proc. ocenia, że żyje mu się dobrze, a pieniędzy starcza mu na wszystkie potrzeby i to bez konieczności nadmiernego oszczędzania.

Problemy finansowe Polaków

40 proc. uczestników badania, którzy mają oszczędności, wskazuje, że od początku roku ich zasoby finansowe zmalały. 66 proc. osób z tej grupy przyznaje, że to rezultat rosnących cen m.in. żywności i opłat.

– Wyniki badania potwierdzają, że inflacja ma negatywny wpływ na budżety gospodarstw domowych i zmusza konsumentów do zmiany nawyków zakupowych (wybór tańszych produktów, rezygnacja z zakupów dóbr i usług, które nie są niezbędne). Konsekwencją wysokiej inflacji, której towarzyszy wzrost stóp procentowych będzie wyraźne wyhamowanie konsumpcji prywatnej, a w ślad za tym wzrostu gospodarczego – stwierdził główny ekonomista Banku Millennium Grzegorz Maliszewski, cytowany w komunikacie.

Strach przed inflacją

Dziewięciu na dziesięciu ankietowanych zakłada, że ceny będą dalej rosnąć. 36 proc. uważa, że tempo inflacji utrzyma się na takim samym poziomie, na jakim jest obecnie, zaś 31 proc. osób twierdzi, że ceny będą rosnąć nieco wolniej. Jedynie 6 proc. osób wierzy, że szczyt inflacji został osiągnięty, z kolei prognozujący spadek cen stanowią zaledwie 3 proc. ankietowanych, czytamy w badaniu.

Badanie przeprowadzone dla Banku Millennium na panelu Ariadna w lipcu 2022 roku. Próba ogólnopolska N=1070 osób wieku od 18 lat wzwyż, reprezentatywna ze względu na płeć, wiek i wielkości miejscowości zamieszkania. Metoda: badanie przeprowadzone metodą ankiety internetowej (CAWI).

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) jako pierwszej instytucji finansowej – zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) – największy komercyjny bank w Portugalii. Aktywa razem banku wyniosły 103,91 mld zł na koniec 2021 r.

