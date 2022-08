USA to lojalny sojusznik Polski? Większość Polaków ufa Stanom Zjednoczonym

Choć politycy polskiego obozu władzy w wyścigu o fotel prezydenta USA kibicowali Donaldowi Trumpowi, to Stany Zjednoczone pod wodzą Joe Bidena pozostają naszym najważniejszym sojusznikiem. Czy jednak Polacy mają poczucie, że gdyby nasz kraj został zaatakowany, sojusznik zachowałby się właściwie?

"Czy według Ciebie Stany Zjednoczone zachowały się jak lojalny sojusznik Polski w obliczu zagrożenia militarnego ze strony Rosji?" – takie pytanie postawiła respondentom pracownia Social Changes. Sondaż przeprowadzono na zlecenie portalu wPolityce.pl.

63 proc. badanych uważa, że USA są dobrym sojusznikiem. 28 proc. wskazało odpowiedź "raczej tak", a 35 proc. "zdecydowanie tak". Przeciwnego zdania było tylko 14 proc. respondentów (5 proc. "zdecydowanie nie", 9 proc. "raczej nie"). Odpowiedź "trudno powiedzieć" wybrała spora grupa respondentów – 23 proc.

Wśród wyborców poszczególnych partii politycznych, USA cieszą się największym zaufaniem sympatyków Prawa i Sprawiedliwości (86 proc.). Dalej jest Koalicja Obywatelska – 80 proc. i Polska 2050 – 78 proc.

Stany Zjednoczone wspierają Ukrainę

USA od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę twardo stoją po stronie Kijowa. Wspierają Wołodymyra Zełenskiego nie tylko politycznie, ale przekazują ogromne kwoty i sprzęt wojskowy.

Stany Zjednoczone ogłosiły w piątek nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości 775 mln dolarów.

Departament Obrony USA ogłosił, że przekaże Ukrainie 775 milionów dolarów dodatkowej pomocy wojskowej za pośrednictwem Presidential Drawdown Authority (PDA). W jego skład wejdzie amunicja do rakiet HIMARS, HARM, a także systemów obrony powietrznej NASAMS.

To już dziewiętnasty pakiet PDA, który departament dostarcza Ukrainie od sierpnia 2021 roku.

Nowa pomoc dla Ukrainy

Ukraińskie wojsko otrzyma m.in. amunicje do systemów HIMARS MLRS, 16 haubic 105 mm i 36 000 pocisków do nich, 15 dronów Sky Eagle (to drony rozpoznawcze zaprojektowane specjalnie dla marynarki wojennej), pociski antyradarowe HARM, zestawy przeciwpancerne TOW.

Komentatorzy podkreślają, że ogłoszony w piątek pakiet pomocy zawiera drugą już partię pocisków antyradarowych HARM, które USA przekazały Ukrainie. Ponadto przeprowadzono ich integrację z myśliwcami MiG, które są na wyposażeniu ukraińskiej armii.

Jak zaznaczono w Pentagonie, USA przekażą Ukrainie system obrony powietrznej NASAMS. Proces potrwa od dwóch do trzech miesięcy.

Od początku rosyjskiej inwazji Stany Zjednoczone skierowały na Ukrainę pomoc wojskową w wysokości 10,6 mld dolarów. Obecnie istnieje możliwość dostarczenia Ukrainie broni, która „zmieni sytuację na polu bitwy” na południu oraz na wschód od kraju.