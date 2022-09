Jak Polacy oceniają ministra edukacji? "Wyniki są miażdżące"

Badanie zrealizowano na zlecenie Wirtualnej Polski w dniach 27-28 sierpnia tego roku metodą CAWI (ankiety w formie elektronicznej) na reprezentatywnej grupie 1 000 Polaków.

Rezultaty sondażu poznaliśmy w czwartek, 1 września, a więc w dniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego. "Wyniki są miażdżące" – stwierdzili autorzy ankiety.

Praca ministra Czarnka. Sondaż

"Jak Pana/Pani zdaniem zmieniła się polska edukacja pod rządami ministra Przemysława Czarnka?" – dokładnie tak brzmiało pytanie postawione respondentom przez ankieterów. Aż 41,8 proc. osób odpowiedziało "zdecydowanie na gorsze". 20,9 proc. wskazało "raczej na gorsze". Łącznie 16,8 proc. badanych uważa, że edukacja zmieniła się na lepsze, przy czym 10 proc. "raczej" i 6,8 proc. "zdecydowanie". Ponadto, 8,2 proc. uczestników badania twierdzi, że nie zmieniło się nic. A 12,2 proc. nie ma zdania w tej kwestii.

Wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości – Zjednoczonej Prawicy większość osób, bo 54 proc. ocenia pracę Czarnka pozytywnie (28 proc. "zdecydowanie", 26 proc. "raczej"). Natomiast 10 proc. ma negatywne odczucia (8 proc. "raczej", 2 proc. "zdecydowanie"). Aż 18 proc. respondentów uważa, że nie zmieniło się nic. Tyle samo badanych wskazało wariant "nie wiem/trudno powiedzieć".

Kontrowersje wokół podręcznika

Przed rozpoczęciem roku szkolnego 2022/2023 zdecydowanie najwięcej kontrowersji wzbudziła sprawa podręcznika do nowego przedmiotu – Historia i Teraźniejszość. HiT zastąpi Wiedzę o Społeczeństwie (WOS) w pierwszych klasach liceów i techników. Na razie jedynym podręcznikiem dopuszczonym do nauczania jest pozycja autorstwa prof. Wojciecha Roszkowskiego.

Treści zawarte w podręczniku wzbudzają kontrowersje i są przedmiotem krytyki ze strony niektórych komentatorów i polityków opozycji. Co więcej, nawet część członków rządu ma zastrzeżenia, co do niektórych fragmentów książki.

