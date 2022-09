Co Polacy sądzą o wypowiedziach papieża Franciszka? Sondaż

Badanie przeprowadziła firma Social Changes na zlecenie portalu wPolityce.pl. Wyniki poznaliśmy w sobotę, 3 września.

Dokładne pytanie brzmiało: "Jak Pani/Pan ocenia postawę i wypowiedzi papieża Franciszka dotyczące wojny na Ukrainie?".

Wyniki sondażu

Z sondażu wynika, że większość Polaków krytycznie myśli o polityce Watykanu wobec Rosji oraz wojny na Ukrainie. 53 proc. respondentów ocenia postawę i wypowiedzi papieża Franciszka negatywnie ("zdecydowanie" – 28 proc.", "raczej" – 25 proc.). Przeciwnego zdania jest zaledwie 12 proc. badanych (4 proc. – "zdecydowanie", 8 proc. – "raczej). Aż 35 proc. uczestników ankiety wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć".

Wśród elektoratów polskich ugrupowań politycznych negatywnie wypowiedzi Franciszka ocenia: 43 proc. wyborców Prawa i Sprawiedliwości – Zjednoczonej Prawicy, 81 proc. wyborców Koalicji Obywatelskiej oraz 78 proc. wyborców Polski 2050 Szymona Hołowni.

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (ankiety w formie elektronicznej) w dniach od 26 do 29 sierpnia 2022 roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W sondażu wzięło udział 1 058 osób.

Franciszek w Kijowie?

– Papież jest zdecydowany pojechać do Kijowa, co publicznie wyraził, gdy będą odpowiednie warunki, gdy wizyta będzie pożyteczna dla pokoju, a nie będzie jedynie okazją do zrobienia sobie zdjęć. Stolica Apostolska pozostaje jednak, z dyplomatycznego punktu widzenia, otwarta na wszystkich, na agresorów i zaatakowanych, pragnąc osiągnięcia rozejmu i trwałego pokoju – powiedział watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin, najbliższy współpracownik Ojca Świętego.

Pytany o odwołane spotkanie z patriarchą Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego Cyrylem w Kazachstanie, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej wyraził przekonanie, że wydarzenie tego rodzaju musi być dobrze przygotowane, aby było skuteczne.

