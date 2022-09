CBOS: Pogarszają się notowania Morawieckiego. Tak źle jeszcze nie było

Sierpień przyniósł złe wieści dla gabinetu Mateusza Morawieckiego. Z sondażu CBOS wynika, że pogorszyło się nastawienie Polaków do rządu. W ciągu miesiąca znacząco przybyło przeciwników rządu.

"Zdecydowanie umocniły się negatywne oceny jego polityki gospodarczej, jak również całokształtu działań. Wyraźnie wzrosło ponadto niezadowolenie z samego premiera. Ogólnie rzecz biorąc, są to najgorsze notowania w historii obu gabinetów Mateusza Morawieckiego" – czytamy.

twitter

Złe wyniki rządu Morawieckiego

Jedynie zalicza się 29 proc. respondentów zalicza się do zwolenników gabinetu Mateusza Morawieckiego. Taki wynik to spadek o 3 pkt proc. Do przeciwników zalicza się z kolei 46 proc. To duży wzrost w porównaniu do lipca, bo aż o 7 pkt proc. 23 proc. ankietowanych ma z kolei obojętność stosunek (spadek o 2 pkt proc.), a 3 proc. uczestników sondaż wskazało odpowiedź "trudno powiedzieć" (mniej o 1 pkt proc.).

Jak Polacy natomiast oceniają działania rządu? Tutaj też CBOS nie ma dobrych wiadomości dla Morawieckiego. 33 proc. respondentów ocenia pozytywnie działalność rządu (spadek o 6 pkt proc.), natomiast 55 proc. - negatywnie (wzrost o 6 pkt proc.). Do tego 11 proc. badanych nie ma wyrobionej opinii (spadek o 1 pkt proc.).

Co więcej jedynie 31 proc. badanych (spadek o 6 pkt. proc.) jest zadowolonych, że rządem kieruje Mateusz Morawiecki.55 proc. deklaruje niezadowolenie(wzrost o 6 pkt proc.).

Źle również wypadają oceny gospodarczej polityki rządu. 27 proc. respondentów jest zdania, że rząd stwarza szansę poprawy sytuacji gospodarczej, podczas gdy aż 62 proc. uważa odwrotnie (wzrost o 7 pkt proc.).

CBOS przeprowadził sondaż w dniach 14-25 sierpnia na próbie liczącej 1043 osoby - w tym: 60 proc. metodą CAPI (wywiad bezpośredni z ankieterem), 23,3 proc. - CATI (wywiad telefoniczny) i 16,7 proc. - CAWI.

Czytaj też:

Zaskakujący sondaż. PiS uzyskał 0 proc.Czytaj też:

Znacząca zmiana poparcia dla PiS. Oto najnowszy sondaż