Zmiana ordynacji wyborczej? Zdecydowana odpowiedź Polaków

W najnowszym sondażu Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) zapytał Polaków o opinie na temat planów Prawa i Sprawiedliwości – Zjednoczonej Prawicy dotyczących zmian w ordynacji wyborczej. W ostatni poniedziałek, 12 września br. wieczorem wyniki badania przedstawił portal rp.pl.

Zmiana ordynacji?

Od kilku miesięcy w przestrzeni medialnej mówi się, że PiS nie rezygnuje z pomysłu zmian w ordynacji. Według doniesień dziennikarzy, trwają zaawansowane analizy dotyczące skutków zwiększenia liczby okręgów sejmowych z 41 do 100. Nie wiadomo jednak, kiedy oficjalne decyzje w tej sprawie mogłyby zapaść. "PiS liczy na to, że zmiany w ordynacji wyborczej zapewnią mu przewagę mandatową nad opozycją i wymuszą jej konsolidację pod przywództwem Donalda Tuska. (...) nowa ordynacja dałaby PiS od 235 do 260 mandatów" – informowała "Dziennik Gazeta Prawna".

Jak podaje serwis internetowy "Rzeczpospolitej", "w obozie rządzącym toczy się obecnie dyskusja, czy przed wyborami parlamentarnymi, które mają odbyć się za rok, należy np. zwiększyć liczbę okręgów wyborczych, tak jak zrobił to Viktor Orban na Węgrzech, co praktycznie zagwarantowało mu zwycięstwo".

Wyniki sondażu

Według wyników sondażu IBRiS dla rp.pl, większość Polaków jest sceptycznie nastawiona do zmian w ordynacji wyborczej. W badaniu odpowiedź "nie powinno się dokonywać zmian ordynacji na rok przed wyborami" wskazało aż 64,1 proc. respondentów. 18,8 proc. badanych jest za zmianami. Natomiast 17,1 proc. uczestników sondażu nie ma zdania na ten temat.

Instytut zadał także drugie pytanie – o to, czy zmiana ordynacji wyborczej jest potrzebna. 28,7 proc. badanych uważa, że tak. Natomiast 47 proc. respondentów jest zdania, iż zmiany nie są potrzebne. Ponadto, jedna czwarta pytanych nie ma w tej sprawie zdania. Poza tym, większość, ponieważ 56,5 proc. uważa, że zmiana ordynacji ma znaczenie dla wyborów.

