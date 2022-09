Zastanawiający sondaż. Ukraińcy stawiają warunek ws. Wołynia

Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego zrobiło badania, w którym sprawdzono, jaki jest stosunek Ukraińców do Polaków. Zdecydowana większość respondentów deklaruje dużą sympatię do Polaków – aż 83 proc. Warto też dodać, że niecały 1 proc. badanych pozostaje niechętna wobec Polaków. Warto dodać, że poziom sympatii do Polski zmieniło 73 proc. respondentów po rozpoczęciu wojny.

W sondażu pytano również o spiskowe teorie rozpuszczane przez rosyjską propagandę dotyczącą rzekomych planów zajęcia zachodniej Ukrainy przez Polskę. 76 proc. Ukraińców uznała takie teorie za kłamstwo, podczas gdy wierze w nie zaledwie 1 proc. badanych.

W badaniu pytano również dlaczego zdaniem Ukraińców Polska tak im pomaga. 70 proc. wskazało opcję, że „Polacy uważają Rosję za wroga i czują się zagrożeni”, podczas gdy 69 proc. ankietowanych(można było wybrać kilka odpowiedzi) stwierdziło, że Polacy sympatyzują z Ukraińcami i cenią sobie dobrosąsiedzkie stosunki.

Trudny temat Wołynia

Od momentu rozpoczęcia w lutym rosyjskiej inwazji Polska bezinteresownie wspiera Ukrainę dostarczając sprzęt wojskowy, przyjmując wojennych uchodźców, czy wspierając Kijów na arenie międzynarodowej. Pomimo wojny kwestia rzezi wołyńskiej nadal pozostaje trudnym tematem, którego oba państwa nie potrafiły przepracować. 10 lat temu władze Ukrainy wprowadziły oficjalny zakaz ekshumacji i pochówku ofiar. Mimo olbrzymiej pomocy, jakiej nasz kraj udziela Kijowowi, antypolskie prawodawstwo nadal obowiązuje u naszych sąsiadów.

O sprawę Wołynia zapytano również w rzeczonym sondażu. Nie odgrywa ona istotnej roli dla Ukraińców. 62 proc. badanych ledwie o niej słyszało Większość respondentów jest gotowa na pewne ustępstwa wobec Polski – 53 proc. Co zastanawiające, stawiają oni jednak Polsce nietypowy warunek – w odpowiedzi Polacy powinni na grobach "Ukraińców pomordowanych przez polskie podziemie" umieścić tabliczki informujące o sprawcach zbrodni.

