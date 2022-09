Wyborcy której partii najbardziej popierają pomoc dla Ukrainy? Oto wyniki badań

Polska od pierwszych godzin agresji Rosji na Ukrainę, która rozpoczęła się 24 lutego, otworzyła granice dla ukraińskich uchodźców. Początkowo większość uciekinierów była przyjmowana w polskich domach. Wsparciem dla przybyszów zajęły się także organizacje pozarządowe wspierane przez władze centralne.

Kto popiera pomoc dla Ukrainy?

W nowym sondażu Social Changes dla portalu wpolityce.pl spytano o ten temat. "Jak Pani/Pan ocenia fakt, że polski rząd udziela szerokiego wsparcia Ukrainie po ataku Rosji - wszędzie tam, gdzie jest to możliwe?" – brzmiało pytanie zadane respondentom

57 proc. respondentów oceniło pomoc niesioną Ukrainie pozytywnie - 25 proc. badanych wskazało opcję "zdecydowanie pozytywnie", podczas gdy 32 proc. "raczej pozytywnie". Z drugiej strony negatywne zdanie ma 27 proc. ankietowanych - 12 proc. wskazało odpowiedź "zdecydowanie negatywnie", a 15 proc. "raczej negatywnie". 16 proc. nie ma wyrobionej opinii w tym temacie.

W sondażu zbadano również, jak te wyniki wyglądają w elektoratach trzech największych ugrupowań.

Rządową pomoc dobrze ocenia 79 proc. wyborców Zjednoczonej Prawicy (15 proc. negatywnie), podczas gdy wśród wyborców KO dobrej myśli jest 73 proc. (17 proc. negatywnych). Najbardziej sceptyczny pozostaje elektorat Szymona Hołowni - 70 proc. zwolenników Polski 2050 ocenia pomoc pozytywnie, a 20 proc. negatywnie.

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) w dniach od 9 do 12 września 2022 roku, na panelu internetowym, na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział N=1092 osób.

Ukraińcy w Polsce

Minister ds. integracji społecznej Agnieszka Ścigaj poinformowała, że od 24 lutego, czyli od początku inwazji Rosji na Ukrainę do Polski przyjechało i tutaj pozostało ok. 1,3 mln uchodźców z Ukrainy. Dodała, że według szacunków przed 24 lutego w Polsce było ok. 2,5 mln Ukraińców, ale po inwazji rosyjskiej na Ukrainę pozostało z tej grupy ok. 1,5 mln osób, gdyż część mężczyzn wróciła do kraju.

Ścigaj wskazała, że w polskich szkołach jest ok. 176 tys. dzieci z Ukrainy. – To się zmienia dlatego, że te deklaracje wpływają sukcesywnie – powiedziała.

