Spada poparcie Rosjan dla Putina

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję sondażową Centrum Lewady (uznawaną na Zachodzie za wiarygodną) w dniach 22-28 września.

Z sondażu wynika, że pod koniec września, w porównaniu z sierpniem, zmniejszył się odsetek tych, którzy uważają, że sprawy w Rosji idą w dobrym kierunku. W sierpniu było 67 proc. takich osób, we wrześniu – 60 proc. Jednocześnie wzrósł odsetek tych, którzy twierdzą, że ich kraj zmierza w złym kierunku. Ponad jedna czwarta – 27 proc. respondentów, jest takiego zdania (w sierpniu – 24 proc.).

Złe wieści dla Putina

Pozytywna ocena działalności Władimira Putina jako prezydenta spadła o 6 pp. O ile w ciągu ostatnich trzech miesięcy jego pracę aprobowało 83 proc. badanych, to we wrześniu odsetek ten spadł do 77 proc. Jedna piąta (21 proc.) ocenia Putina negatywnie – opisuje rp.pl.

O 5 pkt proc. spadła także aprobata dla działań premiera Rosji Michaiła Miszustina. Jego praca cieszy się obecnie uznaniem 14 proc. ankietowanych.

Nic dziwnego, że jednocześnie spadają notowania całego rządu. W sierpniu jego działania popierało 63 proc. ankietowanych, w omawianym sondażu pozytywna ocenę wystawiło rządowi Miszustina 63 proc. respondentów. Dezaprobatę wyraziło 34 proc. pytanych (w sierpniu – 28 proc.).

Wojna na Ukrainie i mobilizacja w Rosji

Centrum Lewady przeprowadziło badanie już po tym, jak 21 września rosyjski prezydent Władimir Putin ogłosił częściową mobilizację wojskową – oficjalnie z powodu konieczności "wyzwolenia" czterech południowo-wschodnich obwodów Ukrainy oraz rosnącym, zdaniem rosyjskich władz, zagrożeniem ze strony państw Zachodu.

Zgodnie z dekretem Putina, mobilizacji ma podlegać ok. 300 tys. osób pozostających w rezerwie, które wcześniej miały doświadczenie służby w rosyjskich Siłach Zbrojnych. Według rosyjskich mediów niezależnych, powołanie do wojska może otrzymać nie 300 tys., lecz nawet milion osób, głównie z azjatyckich części Federacji Rosyjskiej.

Zdaniem analityków, mobilizacja nie zmieni przebiegu wojny w najbliższych miesiącach, ale pozwoli Rosji na jej kontynuowanie.

