Co Polacy myślą o rządach Morawieckiego. Sondaż CBOS nie pozostawia wątpliwości

We wrześniu 28 proc. badanych określa się jako zwolennicy rządu. Taki wynik oznacza spadek o jeden punkt procentowy w porównaniu z sondażem z sierpnia.

Warto jednak zauważyć, że aż 46 proc. respondentów (bez zmian) określa się jako przeciwnicy rządu. Trzy proc. badanych (bez zmian) jest natomiast obojętnych.

Złe wieści dla Morawieckiego

Ponadto Polaków pytano o ocenę działań rządu Morawieckiego. Również tutaj wyniki nie mogą cieszyć szefa rządu. Źle ocenia go aż 57 proc. badanych (wzrost o 2 pkt. proc.), pozytywnie z kolei 32 proc. (spadek o 1 pkt. proc.), do tego 11 proc. nie ma wyrobionego zdania.

Do tego 28 proc. respondentów widzi szansę na poprawę sytuacji gospodarczej w kraju dzięki działaniom rządu. Przeciwnego zdania jest z kolei 63 proc. ankietowanych. Odpowiedź "trudno powiedzieć" wskazało 9 proc.

"Po dość wyraźnym spadku notowań rządu w ubiegłym miesiącu we wrześniu rejestrujemy jedynie minimalne zmiany, mieszczące się w granicach błędu pomiaru. Obecnie oceny rządu Mateusza Morawieckiego należą do najgorszych, uwzględniając oba gabinety, którym przewodził" – ocenia CBOS.

Badanie CBOS przeprowadzono w dniach 5-15 września na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, liczącej 1119 osób.

Nowy sondaż dla portalu DoRzeczy.pl

W najnowszym sondażu DoRzeczy.pl najwięcej osób – 35,9 proc. – wskazało na Prawo i Sprawiedliwość – Zjednoczoną Prawicę. To spadek o 1,1 pkt proc. względem poprzedniego badania tej firmy, które zostało wykonane w dniach 8-9 września tego roku. Na drugim miejscu znalazła się ponownie Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, .Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni), którą wskazało 26,8 proc. badanych, co oznacza wzrost o 0,7 pkt. proc. Podium zamyka tym razem Polska 2050 Szymona Hołowni z poparciem na poziomie 12,2 proc., co daje wzrost o 0,5 pkt. proc.

Czytaj też:

Zmiana na stanowisku premiera? Polacy nie mają wątpliwościCzytaj też:

Kto powinien rządzić w PiS? Ten polityk wyrównał wynik Kaczyńskiego