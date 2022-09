Pięć formacji w Sejmie. Kto zyskał, a kto stracił?

Pracownia Social Changes, na zlecenie portalu wPolityce.pl zapytała Polaków, na którą formację oddaliby głos, gdyby wybory parlamentarne odbywały się w najbliższą niedzielę.

Chęć oddania głosu na Zjednoczoną Prawicę zadeklarowało 36 proc. badanych, co oznacza spadek o 1 punkt procentowy w porównaniu do poprzedniej fali badań Social Changes. Na drugim miejscu jest Koalicja Obywatelska, na którą chce zagłosować 28 proc. respondentów, czyli o 2 punkty proc. mniej niż poprzednio. Poparcie dla Polski 2050, czyli partii Szymona Hołowni wzrosło o 1 punkt i wynosi obecnie 11 proc.

Kto poza "podium"?

Konfederacja cieszy się poparciem 9 proc., co oznacza wzrost o 1 punkt procentowy. Zyskuje także Nowa Lewica, na którą wskazało 9 proc. badanych, co oznacza wzrost o 3 punkty procentowe.

Na Polskie Stronnictwo Ludowe wskazało 4 proc. badanych, o 1 punkt mniej niż tydzień temu. Oznacza to, że Ludowcy nie znaleźliby się w Sejmie. Poparcie dla Kukiz‘15 wynosi 1 proc., czyli o 1 punkt procentowy mniej niż w poprzedniej fali badań (Paweł Kukiz również nie dostałby się do Sejmu).

Deklarowana frekwencja wyniosła 59 proc. (45 proc badanych wskazuje, że "zdecydowanie" poszłoby do urn, 14 proc. wybrało odpowiedź "raczej tak). To o 2 pkt proc. mniej niż w poprzednim sondażu. 33 proc. respondentów wskazuje, że nie wybiera się na wybory. Decyzji nie podjęło jeszcze 8 proc. ankietowanych.

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) w dniach od 23 do 26 września 2022 roku, na panelu internetowym, na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział N=1088 osób.