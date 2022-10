Inflacja przebije poziom 20 proc.? Większość Polaków tak uważa

"Czy Pani/Pana zdaniem inflacja w Polsce może w najbliższych miesiącach przekroczyć 20 proc.?" – takie pytanie zadano uczestnikom sondażu SW Research dla rp.pl.

"Tak" odpowiedziało na to pytanie 77,5 proc. respondentów. Odpowiedzi "nie" udzieliło 9,2 proc. ankietowanych. Zdania w tej kwestii nie ma 13,3 proc. respondentów.

– O wzroście tempa przyrostu poziomu cen w najbliższych miesiącach częściej mówią kobiety (80 proc.) niż mężczyźni (74 proc.). Obawa przed przyspieszającą inflacją maleje wraz z wiekiem respondentów (84 proc. – badani do 24 roku życia, 76 proc. – badani, którzy skończyli 50 lat). Przyspieszający wzrost poziomu cen budzi obawę wśród 4 na 5 osób z wyższym wykształceniem (81 proc.) oraz u 85 proc. badanych z dochodami przekraczającymi 5000 zł netto. Wzrostu inflacji powyżej 20 proc. spodziewa się ponad 4 na 5 osób z miast liczących od 100 do 199 tys. mieszkańców – komentuje wyniki badania Wiktoria Maruszczak, Senior Project Manager w SW Research.

Inflacja we wrześniu. GUS podał ostateczne dane

GUS opublikował ostateczne dane dotyczące inflacji w Polsce. We wrześniu wyniosłą ona 17,2 proc. rok do roku, co jest zgodne z danymi z tzw. szybkiego szacunku, które pojawiły się 30 września.

W stosunku do wcześniejszego miesiąca inflacja konsumencka wzrosła o 1,1 pkt proc. Najszybciej drożały energia (44,3 proc.) i żywność (19,3 proc.).

W stosunku do cen sprzed roku (wrzesień 2022) najwięcej podrożały: opał (172,2 proc.), gaz (35,6 proc.), olej napędowy (33,1 proc.), ryż (26,3 proc.), mąka (47,7 proc.), pieczywo (30,5 proc.) i makarony (18,6 proc.).

Analitycy mBanku wyjaśniają, skąd wziął się kolejny wzrost cen w Polsce.

"Inflacja we wrześniu została właśnie potwierdzona przez GUS na poziomie 17,2 proc. Inflację bazową szacujemy na około 10,7 proc. (poprzednio 9,9 proc.). Ten skok to efekt: znacznych podwyżek odzieży, znacznych podwyżek edukacji (za dobrą się płaci +7,4 proc. m/m), zwyżek cen rekreacji" – wskazują ekonomiści banku we wpisie w mediach społecznościowych.

Czytaj też:

Litwiniuk: Inflacja przekroczy prawdopodobnie 20 proc.