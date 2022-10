PiS i KO zyskują. Złe wieści dla Hołowni

Gdyby wybory odbywały się dziś, zwyciężyłaby Zjednoczona Prawica, jednak KO jest tuż za nią. Do Sejmu weszłyby jeszcze cztery formacje.

PiS wciąż przed KO

Według najnowszego sondażu IBRiS przeprowadzonego dla portalu Onet w dniach 11-13 października, PiS i Solidarna Polska mogą liczyć na 32,7 proc. poparcia. To o 1,1 pkt proc. więcej niż wbadaniu przeprowadzonym we wrześniu.

Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska z poparciem na poziomie 27,4 proc. To oznacza, że KO także odrabia stratę z ostatniego sondażu (+ 1,3 pkt proc.).

Trzecie miejsce przypadło Polsce 2050 Szymona Hołowni. Chęć głosowania na tę partię wyraziło 11,3 proc. ankietowanych, co oznacza spadek poparcia o 2,1 pkt proc. w porównaniu z poprzednim badaniem.

Dalsze miejsca należą do Lewicy (8,4 proc.), PSL-Koalicji Polskiej (5,6 proc.) oraz Konfederacji (5,6 proc.). W porównaniu z poprzednim badaniem wzrosła liczba ankietowanych, którzy pozostają niezdecydowani. Obecnie to 9 proc. respondentów.

Jaka frekwencja?

Oprócz badania preferencji wyborczych zadaliśmy również następujące pytanie: "Gdyby w najbliższą niedzielę odbywały się wybory do Sejmu, to czy wziąłby Pan/i w nich udział?". Wygląda na to, że 54,8 proc. respondentów poszłoby do urn.

Opcja "zdecydowanie tak" uzyskała 43,9 proc. głosów, zaś opcja "raczej tak" — 11,9 proc. Możliwość "raczej nie" wybrało 15,2 proc. badanych, a zdecydowanie udział w wyborach wykluczyło aż 25,2 proc. ankietowanych. Niezdecydowanych jest zaledwie 3,8 proc.

Sondaż został przeprowadzony przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w dniach 11-13 października 2022 r. na ogólnopolskiej próbie 1,1 tys. osób metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).

Czytaj też:

Sondaż dla DoRzeczy.pl. PiS zyskuje i ma prawie 10 pkt. proc. przewagi nad KO