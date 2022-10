EBI: Większość Polaków chce powiązania cen energii ze stopniem jej zużycia

Im więcej konsumujesz, tym droższa staje się energia – wynika z ankiety przeprowadzonej przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI).

Jak przekazało w czwartek rano ISBnews.pl, także 65 proc. respondentów uważa, że rosyjska inwazja militarna na Ukrainę i jej konsekwencje powinny dać impuls do przyspieszenia "zielonej" transformacji.

Zużycie energii. Badanie EBI

"Dobrym rozwiązaniem, które pomogłoby zmniejszyć zużycie energii, według opinii 60 proc. Polaków, byłoby wysokie opodatkowanie towarów i usług powodujących wysokie zanieczyszczenie, takich jak samochody typu SUV i transport lotniczy. 65 proc. respondentów popiera również indeksację cen energii do poziomu zużycia na gospodarstwo domowe – według zasady im więcej konsumujesz, tym droższa staje się energia. Tymczasem 59 proc. twierdzi, że obniżenie ograniczeń prędkości na autostradach byłoby dobrym sposobem na ogólne zmniejszenie zużycia energii" – czytamy w komunikacie.

Gdyby obniżenie temperatury w domach podczas tegorocznej zimy okazało się konieczne, to 24 proc. Polaków zgodziłoby się ograniczyć ją do 19 stopni, co stanowi mniej o 4 pkt. proc. wobec średniej UE. 24 proc. badanych przyznaje z kolei, że już teraz nie stać ich na standardowe ogrzanie domu.

Największe wyzwania dla Polaków

"Obecnie największym wyzwaniem dla 81 proc. Polaków są skutki zmian klimatycznych, które wpływają na ich codzienne życie. Drugim w kolejności są obawy o skutki gospodarcze i finansowe, kluczowe dla 72 proc. badanych. 83 proc. respondentów uważa, że jeśli w najbliższych latach nie zmniejszymy drastycznie naszego zużycia energii i towarów, czeka nas globalna katastrofa. Jednocześnie 87 proc. uważa, że rząd działa zbyt wolno, a tylko 41 proc. potwierdza, że do 2030 roku Polsce uda się znacząco ograniczyć emisję dwutlenku węgla" – czytamy.

Ankieta EBI dotyczy zmian klimatu i dogłębnej oceny tego, co ludzie o niej myślą. Została przeprowadzona we współpracy z firmą badawczą BVA w sierpniu 2022 roku. Wzięło w niej udział ponad 28 tys. respondentów z 30 ankietowanych krajów.

Europejski Bank Inwestycyjny jest instytucją finansową Unii Europejskiej. Finansuje kluczowe inwestycje, które przyczyniają się do realizacji celów UE. Jego udziałowcami jest 27 państw członkowskich Wspólnoty.

