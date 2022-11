Kogo popierają Polacy? Złe wieści dla PiS

Według wyników sondażu firmy United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski, które poznaliśmy we wtorek, 08 listopada 2022 roku, do Semu dostałoby się pięć partii: PiS, Koalicja Obywatelska, Polska 2050, PSL oraz Lewica. Deklarowana frekwencja wyniosłaby 53,7 proc.

PiS zyskuje poparcie, ale traci władzę

Prawo i Sprawiedliwość – Zjednoczona Prawica może liczyć obecnie na 32,4 proc. poparcia. To o 0,4 pkt. proc. więcej w porównaniu z ostatnimi badaniem tej samej pracowni.

Natomiast Koalicja Obywatelska zanotowała wzrost poparcia na poziomie 1,3 pkt. proc. i teraz z wynikiem 26,0 proc. plasuje się na drugim miejscu w klasyfikacji. Różnica między KO a PiS-em to więc 6,4 pkt. proc.

Podium uzupełnia Polska 2050 Szymona Hołowni. Na tę formację polityczną głos w wyborach parlamentarnych chce oddać 13,1 proc. respondentów. To spadek o 0,9 pkt. proc. w porównaniu z poprzednim sondażem. Tuż za podium znajduje się Lewica z wynikiem 9,6 proc. (wzrost o 2,4 pkt. proc.). W Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej znalazłoby się jeszcze Polskie Stronnictwo Ludowe (Koalicja Polska) – 6,2 proc. deklarowanego poparcia, przy czym poprzednio wynik PSL był wyższy o 0,5 pkt. proc.

Konfederacja poza Sejmem

Nowy sondaż przynosi jednak złe wieści dla sojuszu narodowców i partii KORWiN. Na Konfederację planuje głosować obecnie zaledwie 4,4 proc. respondentów, co nie gwarantuje ugrupowaniu szans na wejście do Sejmu. Co gorsze dla formacji, to już kolejny sondaż z rzędu, który nie daje jej szans na przekroczenie progu wyborczego. Poprzednio Konfederacja uzyskała 3,5 proc. głosów.

Ponadto, w badaniu 0,3 proc. uczestników wskazało AgroUnię (poprzednim razem było to 1,1 proc.).

Jak wyglądałby podział mandatów?

Wirtualna Polska powołując się na analizę prof. Flisa informue, że podział mandatów wyglądałby następująco:

PiS -188

KO - 147

Polska 2050 - 64

Lewica - 41