Prezes PiS obraził kobiety? Polacy zabrali głos

Podczas niedawnego spotkania z wyborcami w Ełku Jarosław Kaczyński stwierdził, że obecnie w Polsce rodzi się zdecydowanie "za mało dzieci". Polityk wskazał, iż jeżeli "utrzyma się stan, że kobiety do 25. roku życia piją tyle samo co ich rówieśnicy, to dzieci nie będzie".

– Trzeba czasem powiedzieć też trochę rzeczy otwarcie. (...) Bo pamiętajcie, że mężczyzna, żeby popaść w alkoholizm, to musi pić nadmiernie przez 20 lat. Przeciętnie, bo to, oczywiście, jeden krócej, drugi dłużej – to zależy od cech osobniczych. A kobieta tylko dwa lata – oznajmił prezes PiS, wywołując śmiech i aplauz wśród zebranych w sali.

– Ja nie jestem zwolennikiem bardzo wczesnego macierzyństwa, bo kobieta też musi dojrzeć do tego, żeby być dobrą matką. Ale jak do 25. roku daje w szyję... Trochę żartuję, ale proszę państwa, to nie jest to dobry, że tak powiem, prognostyk w tych sprawach. Trzeba z pewnymi zjawiskami walczyć – powiedział lider partii rządzącej.

Kaczyński obraził kobiety? Sondaż

"Czy Pani/Pana zdaniem Jarosław Kaczyński, mówiąc o kobietach, które nie zachodzą w ciążę, ponieważ nadużywają alkoholu, obraził kobiety?" – zapytali respondentów pracownicy firmy SW Research. W sobotę wyniki sondażu opublikował portal rp.pl.

Na pytanie twierdząco odpowiedziało 72 proc. badanych. Przeciwnego zdania jest 12 proc. ankietowanych. Natomiast opcję "nie mam zdania" wybrało w sondażu 5,8 proc. respondentów. Ponadto, 10,8 proc. osób stwierdziło, iż nie słyszało wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu SW Panel w dniach 8-9 listopada 2022 roku. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy.

Czytaj też:

Jackowski: Kaczyński pokazuje, jak bardzo oderwany jest od realiów



Czytaj też:

Wojciechowska o prezesie PiS: Takim osobom trzeba odebrać możliwość wypowiadania się