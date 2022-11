PiS przed KO. Najnowszy sondaż

Badanie przeprowadziła firma Kantar Public. We wtorek wyniki opublikował portal Wyborcza.pl.

Chęć udziału w najbliższych wyborach do Sejmu zadeklarowało 68 proc. respondentów, przy czym 31 proc. osób jest zdecydowanych, aby oddać głos, a 37 proc. ankietowanych "raczej" planuje to zrobić.

Wyniki nowego sondażu

Według wyników nowego sondażu, Prawo i Sprawiedliwość (Zjednoczoną Prawicę) popiera 30 proc. uczestników badania. To wzrost o 2 pkt. proc. w porównaniu z ostatnim pomiarem tej samej pracowni. Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, .Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni) może liczyć na 28 proc. głosów w wyborach do Sejmu. Oznacza to spadek o 3 pkt. proc. względem ostatniego sondażu poparcia. Na trzecim miejscu na podium uplasowała się Polska 2050 Szymona Hołowni – 9 proc. wskazań (-1 pkt proc.). W Sejmie nowej kadencji znalazłoby się jeszcze miejsce dla Lewicy (Nowa Lewica, Razem) – 7 proc. poparcia (bez zmian w porównaniu z ostatnim sondażem).

Na dalszych pozycjach w badaniu Kantar Public są: Polskie Stronnictwo Ludowe (Koalicja Polska) – 4 proc. (bez zmian), Konfederacja Wolność i Niepodległość (Ruch Narodowy, KORWiN, Konfederacja Korony Polskiej, Wolnościowcy) – 4 proc. (-1 pkt proc.), Kukiz'15 – 2 proc. (+1 pkt proc.) oraz Porozumienie Jarosława Gowina – 1 proc. (bez zmian). Ponadto, w sondażu AgroUnię wskazało statystycznie mniej niż 1 proc. respondentów.

Co istotne, odpowiedź "trudno powiedzieć" wybrało aż 15 proc. badanych.

Pracownia Kantar Public przeprowadziła sondaż w dniach 4-9 listopada 2022 roku na próbie reprezentatywnej 975 mieszkańców Polski w wieku 18 lat i więcej metodą wywiadów bezpośrednich, wspomaganych komputerowo (CAPI) – poinformowała Wyborcza.pl.



