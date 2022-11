Mecz Polska-Arabia Saudyjska. Czy Polacy wierzą w zwycięstwo?

Badanie na zlecenie RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" przeprowadziła firma United Surveys. Z sondażu wynika, że 47 proc. Polaków wierzy, że Polska wygra w sobotnim meczu z Arabią Saudyjską na mundialu w Katarze.

Na Arabię Saudyjską stawia 12 proc. Zdaniem 26,1 proc. respondentów spotkanie zakończy się remisem. Odpowiedź "trudno powiedzieć" wskazało 14,9 proc. badanych.

Sondaż przeprowadzono w dniach 18-20 listopada na grupie 1000 osób (czyli jeszcze przed meczem z Meksykiem, który zakończył się remisem 0:0).

Mecz Polska-Arabia Saudyjska rozpocznie się o godz. 14. Wieczorem odbędzie się też drugi mecz Grupy C – o godz. 20 Argentyna zmierzy się z Meksykiem.

Nawałka: Jestem optymistą

Były selekcjoner polskiej reprezentacji Adam Nawałka uważa, że Polska ma duże szanse na zwycięstwo. "Przed tym spotkaniem jestem optymistą. Wszyscy wspierajmy naszą drużynę, bo ona tego najbardziej potrzebuje właśnie teraz. Wiem, jak jest na wielkich mistrzowskich imprezach, ile znaczy takie wsparcie dla piłkarzy i trenera" – powiedział trener w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

"W sobotę zagramy mecz o wszystko i wiem, że będzie pozytywne nastawienie i taktyka, która uwzględni także fragmenty bardzo odważnej gry, twardego pressingu na połowie rywala. Widać, że realizacja założeń i dyscyplina taktyczna jest u nas na wysokim poziomie. To duża wartość" – zaznacza.

Nawałka wskazał, co jest bardzo ważne – "reakcja po stracie piłki, żeby tutaj była konsekwencja, a więc kontrpressing i w razie potrzeby wszyscy muszą być zaangażowani w bronienie, bo to fundament nowoczesnego futbolu". "Tak w swoich pierwszych meczach na mundialu reagowała na przykład Arabia Saudyjska, Kanada albo USA. Z kolei te pierwiastki ofensywne – czy to szybki atak, czy rozegranie piłki – są również istotne i my tak potrafimy grać, mamy odpowiednich wykonawców. Starcie z Arabią stwarza możliwość pokazania nieco innej gry, zwłaszcza że w kontekście wyjścia z grupy jest to mecz o wszystko" – przypomniał były selekcjoner.

Czytaj też:

Lewandowski nie będzie wykonywał karnych? Deklaracja MichniewiczaCzytaj też:

Kolejne zaskoczenie na mundialu. Niemcy przegrały z Japonią