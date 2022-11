Kto zyskuje, kto traci? Najnowszy sondaż dla portalu DoRzeczy.pl

Badanie przeprowadziła firma Estymator. Pytanie zadane respondentom przez ankieterów pracowni brzmiało: "Gdyby w najbliższą niedzielę odbywały się wybory do Sejmu, na którą z poniższych partii, bądź koalicji partii, oddał/a/by Pan/i swój głos?".

Wyniki nowego sondażu

Na czele sondażu poparcia dla polskich ugrupowań politycznych znalazło się Prawo i Sprawiedliwość (Zjednoczona Prawica) z wynikiem na poziomie 35,7 proc. Oznacza to spadek o 0,2 pkt. proc. w porównaniu z ostatnim badaniem firmy Estymator dla DoRzeczy.pl z 9-10 listopada 2022 roku. Taki wynik dałby PiS 201 miejsc w nowym Sejmie, czyli o 34 mniej niż w wyborach parlamentarnych w 2019 roku.

Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, .Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni) z poparciem 28,4 proc. (wzrost o 0,7 pkt. proc.). Wynik oznacza 143 mandaty poselskie (więcej o 9). Podium zamyka zaś tym razem Lewica (Nowa Lewica, Razem), która może liczyć na 11,2 proc. głosów (bez zmian). Taki rezultat wyborczy dałby ugrupowaniu 45 miejsc w Sejmie (mniej o 4).

Na dalszych miejscach w badaniu znalazły się: Polska 2050 Szymona Hołowni – 10,4 proc. (- 0,2 pkt. proc.), co dałoby 44 mandaty; Polskie Stronnictwo Ludowe (Koalicja Polska) – 7,4 proc. (+ 0,6 pkt. proc.), co przekłada się na 22 mandaty (mniej o 8); Konfederacja Wolność i Niepodległość (KORWiN, Ruch Narodowy, Konfederacja Korony Polskiej, Wolnościowcy) – 5,1 proc. (+ 0,3 pkt. proc.), co daje 4 mandaty (mniej o 7). Poza Sejmem znalazłaby się formacja Pawła Kukiza – Kukiz'15, którą w sondażu wskazało 1,5 proc. badanych (+ 0,1 pkt. proc.). Z kolei inne partie wybrało 0,3 proc. respondentów (- 0,2 pkt. proc.), co statystycznie składa się na jeden mandat poselski.

Deklarowana frekwencja

Szacowana frekwencja wyborcza w sondażu Estymator dla portalu DoRzeczy.pl wynosi 56 proc. (+ 1 pkt proc.).



Badanie przeprowadzono w dniach 24-25 listopada 2022 roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1 041 dorosłych osób metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych (CATI). W prezentowanych wynikach uwzględniono wyłącznie osoby, które zadeklarowały, że będą głosować w wyborach i określiły, na jaką partię polityczną oddadzą głos.

