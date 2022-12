Zaskakujący sondaż. Poparcie tracą niemal wszystkie partie

Badanie na zlecenie portalu Onet przeprowadziła pracownia IBRiS. Z sondażu wynika, że gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, to do Sejmu dostałoby się sześć ugrupowań.

PiS, KO i Lewica tracą poparcie

Największym poparciem Polaków wciąż cieszy się Zjednoczona Prawica, czyli Prawo i Sprawiedliwość wraz z Solidarną Polską. Głos na tę koalicję oddałoby 32,9 proc. ankietowanych. To spadek o 0,9 pkt proc. w porównaniu do sondażu przeprowadzonego w listopadzie.

Drugie miejsce tradycyjnie należy do Koalicji Obywatelskiej. Chęć oddania głosu na KO deklaruje 26,4 proc. badanych, co oznacza spadek poparcia o 1,2 pkt proc.

Na trzecim miejscu ponownie znalazła się Lewica z poparciem 9,4 proc. badanych. Oznacza to, że formacja Włodzimierza Czarzastego straciła 0,7 proc.

Co ciekawe poparcie traci również kolejna w zestawieniu Polska 2050. Na ugrupowanie Szymona Hołowni planuje oddać głos 9,2 proc. ankietowanych. Poprzednim razem było to natomiast 9,6 proc. To już kolejna strata z rzędu w badaniu IBRiS, jaką notuje Hołownia.

Do Sejmu weszłyby jeszcze dwie partie, czyli Polskie Stronnictwo Ludowe oraz Konfederacja. Swój głos na PSL oddałoby 6,2 proc. ankietowanych, co sprawia, że jest to spadek o 0,4 pkt proc.

Konfederacja jest jedynym ugrupowaniem, które notuje wzrost poparcia w sondażu. Partia z wynikiem 5,5 proc. wchodzi do Sejmu (poprzednim razem ugrupowanie uzyskało 4,3 proc.).

Warto odnotować również, że rośnie liczba niezdecydowanych wyborców. Obecnie ten odsetek wynosi już 10,4 proc., podczas gdy w listopadzie – 8 proc.

Ilu Polaków pójdzie do urn?

"Gdyby w najbliższą niedzielę odbywały się wybory do Sejmu, to czy wziąłby Pan/i w nich udział?" – respondentom zadano także takie oto pytanie.

Jak czytamy, opcja "zdecydowanie tak" uzyskała 37,9 proc. głosów, zaś opcja "raczej tak" — 19,3 proc. Możliwość "raczej nie" wybrało 11 proc. badanych, a zdecydowanie udział w wyborach wykluczyło 26,1 proc. ankietowanych. Niezdecydowanych jest 5,7 proc.

Sondaż został przeprowadzony przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w dniach 7-8 grudnia 2022 r. na ogólnopolskiej próbie 1,1 tys. osób metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).

Czytaj też:

Lisicki: Tusk marzy o jednej liście opozycji. Ziemkiewicz: Najwięcej zyskałaby KonfederacjaCzytaj też:

To on poprowadzi kampanię PiS. Zaskakujący ruch Kaczyńskiego