Na kogo zagłosują Polacy? Ten sondaż jest kluczowy dla opozycji

Nadal nie wiadomo, w jakim kształcie opozycja lewicowo-liberalna wystartuje do wyborów. Donald Tusk naciska na stworzenie wspólnej listy, gdzie wszystkie partie startowałyby pod jednym sztandarem. Z kolei pozostałe, mniejsze ugrupowania skłaniają się do budowy dwóch, albo trzech oddzielnych bloków? Wirtualna Polska postanowiła sprawdzić trzy najbardziej prawdopodobne warianty: taki, w którym wszystkie partie idą oddzielnie, gdzie są dwa bloki oraz taki, w którym opozycja tworzy jedną wspólną listę. Okazuje się, że przy tym ostatnim... to PiS i Konfederacja uzyskują największą premię.

Wszyscy osobno, PiS z małym poparciem

Gdyby partie opozycyjne zdecydowałyby się iść oddzielnie do wyborów to poparcie rozłożyłoby się w następujący sposób. Wygrałoby Prawo i Sprawiedliwość, które wskazałoby 33,6 proc. respondentów. Drugie miejsce zajmuje Koalicja Obywatelska, którą wskazało 26,9 proc. ankietowanych, a na najniższym miejscu podium znalazła się Polska 2050 z wynikiem 10,8 proc.

Dalej znalzała się Lewica z wynikiem 9,7 proc. Na PSL zagłosowałoby 5,9 proc., a na Konfederację 5 proc. Należy jednak dodać 7,4 proc. ankietowanych nie ma wyrobionej opinii.

PiS mogłoby wówczas liczyć na 192 mandaty, partie lewicowo-liberalne liczone łącznie na 256, Konfederacja na 11, a mniejszość niemiecka na 1.

KO z Lewicą, Hołownia z PSL

W drugim wariancie Koalicja Obywatelska idzie do wyborów wspólnie z Lewicą, a PSL wspólnie z Hołownią. Konfederacja i Prawo i Sprawiedliwość startują natomiast osobno.

W takim scenariuszu widać spory wzrost poparcia dla partii Kaczyńskiego, którą popiera 36,7 proc. Drugie miejsce zajmuje koalicja KO-Lewica z wynikiem 36,4 proc.

Na trzecim miejscu plasuje się blok PSL-Polska 2050, który popiera 14,2 proc. badanych. Konfederacja w tym scenariuszu może liczyć na 5,7 proc. głosów. Liczba niezdecydowanych wynosi 6,9 proc.

PiS mogłoby wówczas liczyć na 193 mandaty, partie lewicowo-liberalne liczone łącznie na 253, Konfederacja na 13, a mniejszość niemiecka na 1.

Zjednoczona opozycja, rośnie poparcie dla PiS i Konfederacji

Gdyby jednak opozycji lewicowo-liberalnej udało się zjednoczyć, to wyniki prezentowałyby się następująco. Na Prawo i Sprawiedliwość swój głos oddałoby 37,2 proc. respondentów. Na wspólną listę KO, Lewicy, PSL oraz Polski 2050 aż 48,3 proc. wyborców. Z kolei na Konfederację – 8,1 proc. Liczba niezdecydowanych wyniosłaby wówczas 6,4 proc.

PiS mogłoby wówczas liczyć na 184 mandaty, partie lewicowo-liberalne liczone łącznie na 248, Konfederacja na 25, a mniejszość niemiecka na 1.

Sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony w dniach 2-4 grudnia 2022 roku metodami CAWI & CATI 50/50 na reprezentatywnej grupie tysiąca Polaków. Prognozowany podział mandatów w Sejmie opracował prof. Jarosław Flis.

