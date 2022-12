Takiego sondażu nie było od dawna. Polityczne trzęsienie ziemi

Badanie przeprowadziła firma Kantar Public. Chęć udziału w najbliższych wyborach do Sejmu zadeklarowało 67 proc. respondentów, przy czym 30 proc. osób jest zdecydowanych, aby oddać głos, a 37 proc. ankietowanych "raczej" planuje to zrobić. Do wyborów nie zamierza iść natomiast 23 proc. respondentów. 10 proc. badanych nadal nie ma zdania. Z sondażu wynika, że do Sejmu weszłoby pięć partii: KO, PiS, Lewica, Polska 2050 i Konfederacja.

Kantar: KO wyprzedza PiS

Najnowszy sondaż przynosi prawdziwe trzęsienie ziemi. Z badań wynika bowiem, że Koalicja Obywatelska cieszy się większym poparciem niż Prawo i Sprawiedliwość.

Na ugrupowanie Donalda Tuska planuje bowiem głosować 32 proc. respondentów. Taki wynik oznacza wzrost o 4 pkt. proc. w porównaniu z poprzednim sondażem pracowni.

PiS zajmuje nietypowo drugie miejsce w tabeli. Partia rządząca cieszy się ponoć poparciem na poziomie 28 proc. To spadek o 2 pkt. proc.

Pięć partii w Sejmie, PSL pod progiem

Na trzecim miejscu na podium uplasowała się Lewica z wynikiem 10 proc. (wzrost o 3 pkt. proc.), Polska 2050 Szymona Hołowni – 9 proc. wskazań (poparcie bez zmian.). W Sejmie nowej kadencji znalazłoby się jeszcze miejsce dla Konfederacji, którą wskazało 5 proc. ankietowanych (wzrost o 1 pkt. proc.).

Do Sejmu nie weszłoby z koli Polskie Stronnictwo Ludowe, które popiera zaledwie 2 proc. respondentów. Progu nie przekracza również Kukiz'15, które otrzymało 1 proc., Porozumienie (1 proc.) oraz AgroUnia (1 proc.).

Kantar Public przeprowadził sondaż nt. preferencji partyjnych Polaków w dniach 2-7 grudnia br. na reprezentatywnej 970-osobowej próbie mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat, metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI).

