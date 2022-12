Mniejsze wydatki na Sylwestra? Polacy zabrali głos

Badanie przeprowadzono na zlecenie BIG InfoMonitor. Jak przekazało w piątek ISBnews.pl, powołując się na wyniki sondażu, Polacy spędzą tegorocznego Sylwestra głównie w domach (87 proc. wskazań), w tym 66 proc. z nich w pojedynkę lub w gronie domowników, a 21 proc. zaprosi znajomych czy też rodzinę lub wybierze się do nich.

Na zorganizowane imprezy w lokalach, instytucjach kultury lub pod gołym niebem wybiera się 5 proc. Polaków, a 4 proc. planuje w tym czasie jakiś wyjazd.

Sylwester 2022

"Wydatki na Sylwestra w przypadku 61 proc. Polaków nie ulegną zmianie, gdyż 45 proc. wyda tyle samo co przed rokiem, a 16 proc. – podobnie jak przed rokiem – nie wyda nic na ten cel, ponieważ nie ma w zwyczaju świętować z tej okazji. Wydatki wyższe niż rok temu planuje 13 proc. Polaków, z czego tylko 3 proc. ze względu na bardziej huczne świętowanie, a 10 proc. z powodu wysokiej inflacji. Mniejsze wydatki na Sylwestra planuje co czwarty Polak, w tym 14 proc. rezygnuje ze świętowania, a 12 proc. świętuje mniej hucznie" – czytamy w komunikacie BIG InfoMonitor.

Jak podano, Polacy planują wydać na świętowanie Sylwestra średnio 195 złotych, co jest wynikiem porównywalnym z uzyskanym w roku 2021, który wynosił 186 złotych, ale aż o 112 złotych mniej niż w 2019 roku. Sylwestrowe wydatki w kwocie powyżej 300 złotych planuje 14 proc. respondentów. W pozostałych przedziałach wydatków częstotliwość wskazywania jest porównywalna z rokiem ubiegłym, z wyjątkiem przesunięcia pomiędzy wydatkami do 100 złotych – tu nastąpił spadek do 30 proc. z 40 proc.

– Na taką sytuację największy wpływ mają, oczywiście, rosnące koszty życia. Polacy w tym roku stanęli przed trudnym wyborem pomiędzy wydatkami związanymi ze świątecznymi zakupami a zabawą 31 grudnia. Dla wielu już nawet przygotowanie wigilijnego stołu było wyzwaniem, dlatego kolejny rok zabawa sylwestrowa odchodzi na dalszy plan, a zastępują ją skromne domówki lub całkowita rezygnacja z zabawy – skomentował główny analityk BIG InfoMonitor Waldemar Rogowski.

Sondaż przeprowadzono na próbie 1 042 pełnoletnich Polaków techniką CAWI (wypełnienie ankiety w formie elektronicznej) w dniach 9-12 grudnia 2022 roku.

