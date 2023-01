Euro w Polsce? Jednoznaczna odpowiedź Polaków

1 stycznia 2023 roku kolejne państwo członkowskie Unii Europejskiej – Chorwacja – weszło do strefy euro. Rada UE zadecydowała, że kurs wymiany będzie wynosić 7,53450 kuny chorwackiej za jedno euro. Kuny w gotówce będzie można wymienić na euro do 31 grudnia 2023 roku, choć z pewnymi ograniczeniami – jednorazowo możliwa będzie wymiana 100 banknotów oraz 100 monet. Co ciekawe, do końca bieżącego roku ceny towarów i usług w Chorwacji będą podawane zarówno w kunach, jak i w euro. Widoczny kurs walutowy przy cenie ma służyć ochronie konsumentów.

Po przystąpieniu Chorwacji do strefy euro w tamtejszej przestrzeni publicznej natychmiast pojawiło się mnóstwo informacji o drastycznych skokach cen.

Polacy nie chcą euro?

W związku z przyjęciem przez Chorwację euro, powróciła dyskusja o zmianie waluty w Polsce. W najnowszym sondażu firmy Social Changes na zlecenie portalu wPolityce.pl zapytano: "Jaki wpływ na ceny produktów i usług miałaby według ciebie rezygnacja ze złotego i wprowadzenie euro w Polsce?".

Aż 61 proc. respondentów uznało, że w wyniku przyjęcia euro nastąpiłby wzrost cen. Przeciwnego zdania było 11 proc. badanych. Z kolei 4 proc. ankietowanych oceniło, iż ceny najprawdopodobniej nie zmieniłyby się. 24 proc. uczestników badania wybrało opcję "trudno powiedzieć".

Ponadto, wzrost cen po wprowadzeniu euro nastąpiłby zdaniem 82 proc. wyborców Prawa i Sprawiedliwości, 48 proc. wyborców Koalicji Obywatelskiej i 60 proc. wyborców Polski 2050 Szymona Hołowni.

Sondaż został zrealizowany metodą CAWI (wypełnienie ankiety w formie elektronicznej) w dniach od 6 do 9 stycznia 2023 roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział 1 056 osób. Wyniki poznaliśmy w czwartek, 12 stycznia 2023 roku.

