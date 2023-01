Zjednoczona Prawica odrabia straty. Słaby wynik Konfederacji

Sondaż na zlecenie wPolityce.pl przeprowadziła pracownia Social Changes. Chęć oddania głosu na Zjednoczoną Prawicę zadeklarowało 37 proc. badanych, a więc o 3 punkty więcej niż w poprzedniej fali badań.

Na drugim miejscu jest Koalicja Obywatelska, która również zyskuje. Na KO wskazało 30 proc. badanych, co oznacza wzrost o 1 punkt procentowy. Poparcie dla Polski 2050 deklaruje 10 proc. (bez zmian).

Lewica również zachowała swój stan posiadania – 9 proc. Traci Konfederacja – 1 punkt procentowy i cieszy się poparciem 6 proc. badanych.Polskie Stronnictwo Ludowe traci 2 punkty; poparcie dla tej formacji wynosi 5 proc. Kukiz‘15 bez zmian – na partię Pawła Kukiza wskazało w sondażu 2 proc. respondentów. Porozumienie, tak jak poprzednio, z poparciem zerowym.

Deklarowana frekwencja wyniosła w badaniu Social Changes 61 proc., co oznacza wzrost o 3 punkty procentowe.

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) w dniach od 13 do 16 stycznia 2023 roku, na panelu internetowym, na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział N=1061 osób.

Wspólna lista opozycji? Tusk postawił ultimatum Hołowni

Szef PO Donald Tusk zapowiedział, że w sobotę 21 stycznia chce poznać ostateczną decyzję Szymona Hołowni ws. ewentualnego utworzenia wspólnej listy.

Podczas piątkowej wizycie w Lublinie zaapelował do lidera Polski 2050. – Do przewodniczącego Hołowni chcę się zwrócić z takim serdecznym apelem. Mnie nie interesuje żadna mała gra. Takie podchody czy małe gry się to się do niczego nie przysłużą. Jutro jest ten moment, żeby powiedzieć: "tak, tak lub nie, nie" – mówił Tusk, sięgając po biblijne odwołanie. – Jeśli nie chcecie, to powiedzcie. To jest ostatni moment. My się musimy przygotować do tego wielkiego wydarzenia, jakim może być to zwycięstwo –podkreślił polityk.

