Najnowszy sondaż: Duży spadek poparcia dla Polski 2050. Ile ugrupowań w Sejmie?

Nowy sondaż przeprowadziło Centrum Badań Opinii Społecznej (CBOS). Wyniki zostały opublikowane w poniedziałek, 23 stycznia na portalu społecznościowym Twitter. Ankieterzy zbadali poparcie dla polskich partii i bloków politycznych.

Wyniki nowego sondażu

Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Partią Republikańską) może liczyć na 31,6 proc. poparcia. To wzrost 1 pkt proc. w stosunku do ostatniego pomiaru tej samej pracowni z przełomu listopada i grudnia ub.r. Drugie miejsce w sondażu zajęła Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, .Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni) z wynikiem 22,4 proc., co oznacza wzrost o 1,6 pkt. proc. Na trzeciej pozycji, z poparciem na poziomie 7,3 proc., znalazła się Polska 2050 Szymona Hołowni. Jednocześnie oznacza to największy spadek wśród wszystkich badanych ugrupowań politycznych – aż o 3,2 pkt. proc. W Sejmie znalazłaby się jeszcze Konfederacja Wolność i Niepodległość (Nowa Nadzieja, Ruch Narodowy, Korona Polska), na którą głos chce oddać 6,7 proc. respondentów (wzrost o 0,8 pkt. proc.).

Pozostałe partie bądź koalicje partii nie dostałyby się do parlamentu nowej kadencji.

Sondaż w ramach badań "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono w dniach 9-22 stycznia 2023 roku na reprezentatywnej próbie 1028 pełnoletnich mieszkańcach Polski.

Tusk ma problem?

Wybory parlamentarne w Polsce odbędą się jesienią bieżącego roku. Opozycja wciąż nie zdecydowała, w jakiej konfiguracji ułoży swoje listy wyborcze. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk od dłuższego czasu opowiada się za wspólnym startem. Jednak sondaż pracowni IBRiS dla dziennika "Rzeczpospolitej" pokazał, że były premier ma poważny problem.

Spora część respondentów nie chce, aby Tusk ponownie został szefem rządu, gdyby opozycja wygrała tegoroczne wybory do Sejmu. Badani na tym stanowisku widzą natomiast wiceszefa PO, prezydenta Warszawa Rafała Trzaskowskiego.

