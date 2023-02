Polaków zapytano, czy możliwy jest "reset" w relacjach z Rosją

Rok po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę, pracownia United Surveys przeprowadziła na zlecenie RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej". Uczestnikom badania zadano dwa pytania. Pierwsze z nich dotyczyło tego, kto ich zdaniem wygra konflikt za naszą wschodnią granicą.

46,3 proc. badanych jest zdania, że wojnę wygrają Ukraińcy. Zwycięstwa Rosjan spodziewa się 10,3 proc. respondentów. Aż 43,4 proc. respondentów nie jest w stanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie.

"W zwycięstwo Ukrainy nad Rosją wierzą zarówno zwolennicy obozu rządzącego (59 proc.), jak i opozycji (43 proc.). Taką opcję wybrało 56 proc. respondentów z najmłodszej grupy wiekowej (18-29 lat) i 54 proc. osób, które mają 40-49 lat. Dla porównania - w grupie wiekowej 30-39 lat najczęściej wskazywana jest odpowiedź "nie wiem" (62 proc.), a zwycięstwo Ukrainy wybrało 35 proc. badanych" – opisuje RMF FM.

Normalizacja relacji z Moskwą. Czy to możliwe?

Drugie pytanie zadane uczestnikom badania dotyczyło tego, czy w najbliższych latach wrócimy do przyjaznych stosunków z Rosją. Wygląda na to, że Polacy nie mają wątpliwości co do tego, że taki "reset" nie będzie możliwy. Aż 90,1 proc. wskazuje, że taki powrót nie będzie możliwy. W powrót do dobrych relacji z Rosjanami wierzy 4,6 proc. badanych, a 5,3 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

"W reset w stosunkach z Rosją nie wierzą zarówno zwolennicy Zjednoczonej Prawicy (88 proc.), jak i opozycji (94 proc.). Negatywne wskazania stanowią też miażdżącą większość w każdej grupie wiekowej (97 proc. wskazań osób w wieku 60-69 lat)" – czytamy.

Badanie przeprowadzono w dniach 17-19 lutego na próbie 1000 osób.

