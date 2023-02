To pytanie zadano wyłącznie wyborcom opozycji. Zaskakujący wynik sondażu

W najnowszym sondażu United Surveys przeprowadzonym na zlecenie Wirtualnej Polski pytano, "jaką rolę w polskiej polityce powinien Pana/Pani zdaniem pełnić Donald Tusk/Rafał Trzaskowski?".

Prezydentura nie dla Tuska

Ponad połowa badanych, gdyż aż 57 proc. respondentów, uważa, że Donald Tusk powinien być szefem PO i nieformalnym liderem opozycji.

Z kolei 24 proc. wyborców opozycji jest zdania, że Tusk powinien zostać premierem. Natomiast zaledwie 8 proc. wyborców opozycji stwierdziło, że Tusk powinien zostać prezydentem.

Co ciekawe, aż 14 proc. respondentów oceniło, że obecny lider Koalicji Obywatelskiej powinien zadowolić się rolą szeregowego posła. 10 proc. respondentów nie miało zdania na ten temat.

Zaskakujący wynik Trzaskowskiego

Ciekawie prezentują się natomiast wyniki dotyczące przyszłości Rafała Trzaskowskiego. Aż 40 proc. wyborców opozycji widzi go jako prezydenta Polski. "To znacząca przewaga w porównaniu z wynikami wyborców opozycji, którzy byli pytani o rolę Tuska w polskiej polityce" – komentuje Wirtualna Polska. Z kolei 17 proc. ankietowanych uważa że sprawdziłby się jako premier.

Również 17 proc. zwolenników opozycji twierdzi, że Trzaskowski powinien pełnić funkcję szeregowego posła. Natomiast 22 proc. badanych jest zdania, że może on zastąpić Tuska w roli szefa partii albo stać się nawet nieformalnym liderem opozycji. 13 proc. respondentów nie potrafiło wskazać odpowiedzi.

Przyszłość Tuska i Trzaskowskiego - co myślą wszyscy Polacy?

A jak wyniki wyglądają, gdy zapytamy wszystkich wyborców, a nie tylko zwolenników opozycji? Wówczas 13,5 proc. badanych uważa, że Tusk powinien być premierem, 4,5 proc., prezydentem, a z kolei 26,1 proc. respondentów uważa, że Tusk powinien być szeregowym posłem.

35,1 proc. uważą, że Tusk powinien być szefem PO oraz nieformalnym liderem opozycji. 27,3 proc. badanych nie miało wyrobionej opinii.

W przypadku Trzaskowskiego 12,2 proc. respondentów twierdzi, że powinien on zostać premierem, natomiast 21,8 proc., że prezydentem. Do tego 25,5 proc. ankietowanych uważa, że polityk powinien zostać wyłącznie szeregowym posłem, a 19,6 proc. widzi go w roli szefa PO i nieformalnego lidera opozycji. 25,7 proc. respondentów nie ma zdania.

Badanie przeprowadzono w dniach 17-19 lutego 2023 r. na grupie 1000 Polaków połączonymi metodami CATI i CAWI.

Czytaj też:

"Dlaczego Kaczyński nie spotkał się z Bidenem?". Dziennikarka "GW" zaskoczonaCzytaj też:

Tusk do Morawieckiego: Rozliczymy pana z tej obietnicy