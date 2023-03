Ekologiczna rewolucja. Ten sondaż nie pozostawia wątpliwości

Nie milkną echa raportu organizacji C40 Cities, w którym zawarto rekomendacje dotyczące ratowania klimatu. Jego autorzy zaproponowali m.in. szereg drastycznych ograniczeń związanych z żywieniem. To 16 kg mięsa rocznie na osobę lub – w bardziej ambitnym wariancie – wykluczenie go z diety w ogóle. Dziś przeciętny Polak zjada ponad 70 kg mięsa. W przypadku nabiału, badacze również postulują jego ograniczenie – 90 kg nabiału na osobę rocznie (cel progresywny) lub ambitny – 0 kg. W Polsce to dziś średnio ponad 200 kg.

Sondaż: Polacy przeciwko ekologicznej rewolucji

Z sondażu przeprowadzonego przez pracownię Social Changes dla portalu wpolityce.pl wynika, że Polacy bardzo krytycznie oceniają zmiany proponowane przez C40 Cities.

"Czy popiera Pani/Pan pomysł, zgodnie z którym od 2030 roku na jedną osobę rocznie przysługiwałoby maksymalnie 16 kilogramów mięsa, 90 kilogramów nabiału, 8 sztuk nowej odzieży, jeden lot samolotem raz na dwa lata na odległość do 1500 km oraz ograniczenie prawa do posiadania samochodów?" – tak brzmiało pytanie postawione w badaniu.

Wyniki nie pozostawiają wyborów. Aż 86 proc. respondentów krytycznie ocenia propozycje radykalnych środowisk ekologicznych. Opcję „zdecydowanie nie” zaznaczyło 68 proc. badanych, a "raczej nie" - 15 proc.

Co ciekawe, zaledwie 8 proc. ankietowanych popiera proponowane rozwiązania. 9 proc. uczestników sondażu nie ma natomiast wyrobionego zdania.

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) w dniach od 17 do 21 lutego 2023 roku, na panelu internetowym, na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział N=1070 osób.





