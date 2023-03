Kogo popierają Polacy? Złe wieści dla Tuska

Pracownia Research Partner zbadała preferencje wyborcze Polaków przed zbliżającymi się wyborami do parlamentu. Choć PiS wciąż znajduje się na czele stawki, to może mieć problemy z większością sejmową. Drugie miejsce niezmiennie zajmuje Koalicja Obywatelska. Powody do niepokoju ma Polska 2050 Szymona Hołowni. Ugrupowanie byłego prezentera notuje coraz gorsze wyniki. Badanie przeprowadzono w dniach 3-6 marca na panelu Ariadna.

Wyniki najnowszego sondażu

Zgodnie z wynikami najnowszego badania największym poparciem w kraju cieszy się Prawo i Sprawiedliwość. Na partię Jarosława Kaczyńskiego chce głosować 32,8 proc. respondentów (wzrost o 0,7 pkt. proc. względem ostatniego sondażu).

Druga Koalicja Obywatelska zgromadziła poparcie w wysokości 26,7 proc Polaków (spadek o 3,7 pkt. proc.). Różnica między największymi politycznymi rywalami w kraju wynosi obecnie 6,1 pkt proc.

Lewica wyprzedza Hołownię

Pozostałe partie mogą pochwalić się znacznie mniejszym poparciem. Trzecia w zestawieniu Nowa Lewica zgromadziła 8,8 proc. (wzrost o 1,1 pkt proc.). Natomiast na Polskę 2050 planuje oddać głos 8,1 proc. badanych (spadek o 1,6 pkt. proc.).

Próg wyborczy przekraczają jeszcze dwa ugrupowania. Na Konfederację chce głosować 7,1 proc. ankietowanych (wzrost o 0,7 pkt. proc.), a z kolei na PSL 5,3 proc. (wzrost o 0,8 pkt. proc.).

Badanie zostało przeprowadzone przez Research Partner na Panelu Badawczym ARIADNA w dniach 3-6.03.2023, na ogólnopolskiej próbie 1054 osób w wieku 18+, dobranej według reprezentacji w populacji Polaków dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Szacowana frekwencja wyborcza wynosi 63 proc.

Kto wygra wybory? Zobaczy wyniki sondażu dla DoRzeczy.pl

Jak wynika natomiast z najnowszego sondażu dla portalu DoRzeczy.pl, Zjednoczona Prawica Jarosława Kaczyńskiego nie może w tej chwili liczyć na samodzielne rządy. Obóz rządzący (Prawo i Sprawiedliwość, Solidarna Polska, Republikanie) może liczyć na 37,5 proc. głosów (spadek w porównaniu do badania pracowni Estymator dla portalu DoRzeczy.pl, z 9-10 lutego o 0,2 pkt proc.).

Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Zieloni, Inicjatywa Polska) z 29,9 proc. głosów (wzrost o 1 pkt proc.), a podium zamyka Nowa Lewica (Sojusz Lewicy Demokratycznej, Wiosna, Razem) z 9,1 proc. głosów (spadek o 0,4 pkt proc.).

