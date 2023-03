Trump kandydatem Republikanów? Złe wiadomości dla Bidena

Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych odbędą się jesienią 2024 roku. Wcześniej republikańskich i demokratycznych kandydatów czekają prawybory (wybory wewnętrzne w dwóch największych amerykańskich partiach), w trakcie których członkowie ugrupowań zdecydują który z kandydatów powalczy o miejsce w Białym Domu.

Tymczasem jak wskazuje nowy sondaż Fox News, były prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zyskał jeszcze większą przewagę w prawyborach Republikanów, podczas gdy prezydent Joe Biden nadal nie ma pewności co do uzyskania nominacji z ramienia Partii Demokratycznej.

W badaniu, wyborcy Republikanów mieli wskazać jednego z 15 potencjalnych kandydatów do nominacji w wyborach prezydenckich. Wyniki wskazują że Trump podwoił swoją przewagę od lutego i ma 30 punktów przewagi nad Ronem DeSantisem, swoim głównym konkurentem w prawyborach. Tylko ci dwaj kandydaci mają dwucyfrowe poparcie – pozostali zdobyli w sondażu parę procent głosów.

Kto głosuje na Trumpa?

Trump zyskał poparcie wśród prawie wszystkich Republikanów, z wyjątkiem białych mężczyzn z wyższym wykształceniem. DeSantis ma w tej grupie 12 punktów przewagi.

– Wieść, że Trump zostanie postawiony w stan oskarżenia przez prokuratora okręgowego na Manhattanie bardzo pomogła mu wśród republikańskich wyborców – mówi ankieter Daron Shaw. Przeprowadza on badania opinii wśród Republikanów dla Fox News. Opinie Demokratów dla tej stacji zbiera natomiast Chris Anderson.

– Wyborcy postrzegają sprawę jako motywowaną politycznie i ożywia ona poczucie, że Trump nadal walczy z siłami, które Republikanie uważają za skorumpowane i wymykające się spod kontroli – podsumował Shaw.

Kogo wybiorą Demokraci?

Jeśli chodzi o wyborców Demokratów, to 52 proc. z nich chciałoby zobaczyć na stanowisku prezydenta kogoś innego niż Biden. Około 44 proc. Demokratów chce, aby Biden zdobył nominację i był kandydatem w wyborach.

– W zeszłym roku nie widzieliśmy zbyt wielu zmian w nastawieniu wyborców do Bidena, ale to, co widzieliśmy, było pozytywne – mówi Anderson.

Komentatorzy Fox News twierdzą jednak, że obecne poparcie dla Bidena nie może się równać z tym, jakie otrzymał Trump w lutym 2019 r., kiedy 72 proc. zarejestrowanych wyborców chciało zatrzymać go jako swojego kandydata. Eksperci przypominają, że dużo większe poparcie niż obecnie Biden miał też prezydent Barack Obama w 2012 r. Wtedy 81 proc. prawyborców Demokratów chciało, żeby został prezydentem w drugiej kadencji.

Amerykanie spodziewają się, że Biden ponownie wystartuje w wyborach prezydenckich, jednak polityk nie potwierdził jeszcze oficjalnie swojego startu w zbliżającej się kampanii.

