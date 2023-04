Zimny prysznic dla PiS. Sondaż nie zostawia złudzeń

Już za kilka miesięcy Polacy ruszą do lokali wyborczych, aby wskazać swoich reprezentantów w parlamencie. Prawo i Sprawiedliwość liczy na trzecią kadencję u władzy. Co więcej, sondaże z ostatnich miesięcy potwierdzają, że to właśnie formacja Kaczyńskiego ma największe szanse na zwycięstwo.

W najnowszym sondażu SW Research przeprowadzonym na zlecenie portalu rp.pl zapytano Polaków jednak nie o to, na kogo zagłosują jesienią, ale jaką ocenę wystawiliby PiS za rządy w latach 2015-2022.

Zimny prysznic dla PiS

Ocenę "bardzo dobrą" wystawiło Prawu i Sprawiedliwości zaledwie 6,8 proc. badanych. Niemal dwa razy tyle respondentów - bo 12,8 proc. - ocenia obecne rządy "dobrze". Natomiast 14,3 proc. pytanych o ocenę, wskazało notę "dostateczną".

Natomiast ocenę mierną (szkolną dwójkę) wystawiło rządzącym 17,9 proc. ankietowanych. Z kolei aż 39,9 proc. uczestników sondażu wystawiło ocenę niedostateczną (czyli jedynkę w skali szkolnej). 8,3 proc. badanych nie miało wyrobionej opinii w tej kwestii.

Z sondażu jednoznacznie wynika, że PiS jest najgorzej oceniane przez najmłodszych wyborców, osoby zamożne, jak również lepiej wykształcone i z większych ośrodków miejskich.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 28-29 marca 2023 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.

Kto wygra wybory? Oto najnowszy sondaż DoRzeczy.pl

W najnowszym sondażu pracowni Estymator dla portalu DoRzeczy.pl największym poparciem cieszy się Zjednoczona Prawica, którą wskazało 36,7 proc. badanych. Druga jest tradycyjnie Koalicja Obywatelska z wynikiem na poziomie 26 proc. Podium zamyka sojusz PSL i Polski 2050, który może poszczycić się 14,1 proc. poparcia. Czwarta jest Konfederacja z wynikiem 10,2 pkt. proc. Do Sejmu wchodzi jeszcze Lewica – 8,8 proc.

