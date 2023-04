Najnowszy sondaż. PiS liderem, Konfederacja na podium

Badanie zostało zrealizowane dla "Wydarzeń" telewizji Polsat i Polsat News. Sondaż przeprowadził Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS). Wyniki poznaliśmy we wtorek, 11 kwietnia 2023 roku.

Wyniki najnowszego sondażu

Najwięcej respondentów – 33,5 proc. – oddałoby swój głos na Prawo i Sprawiedliwość – Zjednoczoną Prawicę. Jak wskazano, w przeważającej części są to mężczyźni, osoby powyżej 50. roku życia, mieszkańcy wsi oraz osoby z wykształceniem podstawowym.

Drugie miejsce w sondażu zajęła Koalicja Obywatelska, która w wyborach parlamentarnych uzyskałaby 23,6 proc. głosów. Podium uzupełnia Konfederacja Wolność i Niepodległość, którą wskazało 11,8 proc. badanych. W Sejmie znalazłyby się także: Lewica – 9,5 proc. deklarowanego poparcia, Polska 2050 Szymona Hołowni – 8 proc., Polskie Stronnictwo Ludowe – Koalicja Polska – 6,5 proc. Natomiast poza parlamentem znalazłaby się koalicja Porozumienia i AgroUnii (0,8 proc. poparcia). Ponadto, 6,3 proc. uczestników badania nie wie jeszcze, na kogo odda swój głos.

Frekwencja wyborcza

Jak wynika z sondażu dla "Wydarzeń", gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, to do urn udałoby się 60,4 proc. uprawnionych.

Z kolei 22,4 proc. ankietowanych jest już pewnych, że nie weźmie udziału w wyborach. Zaś 4,5 proc. respondentów w dalszym ciągu waha się. Najchętniej do urn poszliby mężczyźni, osoby powyżej 50. roku życia, mieszkańcy miast do 250 tys. mieszkańców, beneficjenci programu Rodzina 500 plus oraz osoby z wyższym wykształceniem.

Sondaż został przeprowadzony w całej Polsce w dniach 4-5 kwietnia 2023 roku na reprezentatywnej grupie 1 005 osób metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).

