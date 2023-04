PiS bez większości w Sejmie? Zobacz najnowszy sondaż

W ostatnią sobotę Prawo i Sprawiedliwość zorganizowało konwencję rolniczą pod hasłem "#DlaPolskiejWsi". Podczas przemówienia prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował, że rząd Zjednoczonej Prawicy przyjął rozporządzenie, które zakazuje przywożenia do Polski zboża i innych rodzajów żywności z Ukrainy.

– Nasza formacja, nasz obóz polityczny już dawno temu podjął się niezwykle zaszczytnego zadania. To znaczy reprezentowania interesów polskiej wsi. I wydaje nam się, chociaż oczywiście nie my powinniśmy to oceniać, tylko wieś, że w niemałej mierze nam się to udało. Wielkie inwestycje, które mają dziś miejsce i miały już od dłuższego czasu miejsce na wsi, w infrastrukturę, różnego rodzaju urządzenia, od wodociągów, a na instytucjach kulturalnych kończąc, różnego rodzaju wsparcia dla wsi i te doraźne i trwałe, to są tylko przykłady tego rodzaju działań. Było ich wiele – ocenił Kaczyński.

Najnowszy sondaż

Firma United Surveys przeprowadziła najnowszy sondaż partyjny na zlecenie Wirtualnej Polski. Portal wp.pl przekazał, że część badania przeprowadzono jeszcze przed zapowiedziami prezesa PiS dla rolników, a część już po.

Gdyby wybory odbyły się w ostatnią niedzielę, wygrałoby Prawo i Sprawiedliwość. Formację Jarosława Kaczyńskiego wskazało 33,1 proc. respondentów. To o 0,6 pkt. proc. mniej w porównaniu z poprzednim sondażem tej samej pracowni.

Na drugim miejscu znajduje się Koalicja Obywatelska, na którą chce głosować 25,1 proc. badanych (o 1,1 pkt. proc. więcej niż ostatnio).

W Sejmie nowej kadencji znalazłyby się jeszcze: Polska 2050 i PSL – 14,3 proc., Lewica – 9,4 proc., Konfederacja – 9,3 proc.. Ponadto, 0,4 proc. wskazało sojusz AgroUnii i Porozumienia. Natomiast 8,4 proc. ankietowanych wybrało opcję: "nie wiem/trudno powiedzieć".

Deklarowana frekwencja wyborcza wyniosła 51,4 proc.

Podział mandatów

Sondażowy podział mandatów poselskich wygląda następująco:

PiS: 183 mandaty,

KO: 134,

Polska 2050 i PSL: 68,

Lewica: 37,

Konfederacja: 37,

Mniejszość niemiecka w Polsce: 1.

Badanie przeprowadzono w dniach 14-16 kwietnia 2023 r. metodami CATI (wywiad z respondentem prowadzony przez telefon) i CAVI (wypełnienie ankiety w formie elektronicznej) na reprezentatywnej próbie 1000 osób.

Czytaj też:

Złe wiadomości dla Kaczyńskiego. Zobacz nowy sondaż



Czytaj też:

Semka: Platforma Obywatelska jest w klinczu