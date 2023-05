"Nie daliśmy sobie rady". Szczerość Kaczyńskiego zaszkodzi PiS?

Pod koniec kwietnia prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński wrócił po przerwie do objazdu kraju. Jednocześnie polityk zainaugurował akcję PiS "Polska jest jedna – Inwestycje lokalne", w ramach której m.in. premier Mateusz Morawiecki specjalnym autobusem jeździ po Polsce, odwiedzając poszczególne miejscowości.

– Programy, które wprowadziliśmy, miały zmienić i zmieniają polskie życie poza wielkimi miastami – tam, gdzie mieszka zdecydowana większość Polaków – mówił Kaczyński podczas spotkania z mieszkańcami w Janowie Lubelskim. – Jeśli chodzi o inflację, to nie daliśmy sobie rady. Miejmy nadzieję, że inflacja będzie co miesiąc spadać. Jakoś z tego wyjdziemy i do kryzysu nie doprowadzimy – przyznał szef partii rządzącej.

Najnowszy sondaż

"Jarosław Kaczyński przyznał, że PiS nie dało sobie rady w walce z inflacją. Czy Pana/Pani zdaniem taka szczerość ze strony prezesa partii może zaszkodzić partii i negatywnie odbyć się na wyniku wyborczym PiS?" – zapytali respondentów ankieterzy Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS). Sondaż został przeprowadzony na zlecenie portalu rp.pl. Wyniki opublikowano w poniedziałek, 8 maja.

Odpowiedź "zdecydowanie tak" wskazało 8,5 proc. uczestników badania, a "raczej tak" – 14,3 proc. Przeciwnego zdania jest zdecydowana większość, bo aż 64,7 proc. ankietowanych, przy czym 38,5 proc. respondentów wybrało opcję "raczej nie", zaś 26,2 proc. – "zdecydowanie nie". Ponadto, 12,5 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 27-28 kwietnia 2023 r metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów (CATI) na próbie 1100 osób.

Inflacja w Polsce

Jak podał Główny Urząd Statystyczny, inflacja konsumencka w Polsce wyniosła 14,7 proc. w ujęciu rocznym w kwietniu 2023 r.

W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,7 proc. Konsensus rynkowy przewidywał wskaźnik na poziomie 15 proc. rok do roku i 0,9 proc. miesiąc do miesiąca. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w kwietniu 2023 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku wzrosły o 14,7 proc. (wskaźnik cen: 114,7), a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,7 proc. (wskaźnik cen: 100,7).

