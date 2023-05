Badanie: Co trzeci pracownik chce benefitu w postaci czterodniowego tygodnia pracy

Najchętniej pracownicy zwróciliby się o podwyżkę wynagrodzenia (73 proc.) albo premię finansową (63 proc.).

– Skrócenie tygodnia pracy i oczekiwanie na dodatkowe dni wolne to trend, który zyskał popularność w wyniku pandemii, a pracodawcy powinni pamiętać o tym w swoich strategiach zarządzania zasobami ludzkimi. Pracownicy, szczególnie ci z pokolenia Z, oczekują równowagi między pracą a życiem prywatnym, a dla wielu z nich czas wolny i odpoczynek są równie ważne co wynagrodzenie. Przewidujemy, że oczekiwania te będą rosły, szczególnie w kontekście dbałości o zdrowie psychiczne pracowników. Do tego trendu przyczynią się też demografia, czyli spadek liczby osób na rynku pracy, ale także sztuczna inteligencja i automatyzacja, które przejmą liczne, zwłaszcza powtarzalne i rutynowe, zadania – powiedział ekspert rynku pracy, założyciel Personnel Service Krzysztof Inglot.

Czterodniowy tydzień pracy

Z ostatniego "Barometru Polskiego Rynku Pracy" wynika, że benefity pozapłacowe otrzymuje 30 proc. pracowników. Najczęściej są to bony i rabaty (52 proc.), prywatna opieka medyczna (45 proc.), paczki na święta (44 proc.) oraz imprezy integracyjne (41 proc.).

"Gdyby pracownicy mogli poprosić swojego pracodawcę o cokolwiek, to najchętniej zwróciliby się o podwyżkę wynagrodzenia (73 proc.) albo premię finansową (63 proc.). Na trzecim miejscu najbardziej oczekiwanych benefitów znajduje się czterodniowy tydzień pracy, który zakorzenił się w myśleniu zatrudnionych" – czytamy w komunikacie.

Kolejnym benefitem pozapłacowym wskazywanym przez 29 proc. pracowników jest dofinansowanie paliwa. Natomiast co czwarty zatrudniony chciałby darmowego wyżywienia w pracy lub dodatkowych dni wolnych.

Na liście pożądanych benefitów znajduje się jeszcze praca zdalna przez 2-3 dni w tygodniu (17 proc. wskazań).

Badanie pracowników przeprowadzono na ogólnopolskim panelu badawczym Ariadna metodą CAWI 6-10 lutego 2023 r.

