Wyborcy PO stracili wiarę w zwycięstwo? Sondaż nie pozostawia złudzeń

"Kto twoim zdaniem będzie rządził po wyborach?" –takie pytanie postawiono w najnowszym sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu".

Najwięcej respondentów - gdyż aż 40 proc. - wskazało odpowiedź "nie wiem". Niewiele mnie, gdyż 38 proc. Polaków, wskazuje na Prawo i Sprawiedliwość. Jedynie 22 proc. badanych twierdzi, że to PO będzie rządzić po wyborach.

Badanie wykonano 18-19 kwietnia na próbie 1117 dorosłych Polaków.

Prof. Henryk Domański komentując wyniki sondażu, stwierdził, że niemal pokrywają się one z badaniami poparcia dla poszczególnych partii politycznych. – Wyraźnie niższe jest tylko poparcie dla Platformy Obywatelskiej. Pokazuje, że część wyborców PO nie wierzy w jej zwycięstwo – ocenia.

Tusk: 4 czerwca rozpoczniemy wielki marsz do zwycięstwa Polski

Tymczasem sam Tusk jest przekonany, że jego ugrupowanie będzie rządzić po wyborach. Podczas niedawnej konferencji prasowej szef PO zachęcał do udziału w zapowiadanym na 4 czerwca marszu przeciw PiS.

– Wzywam wszystkich na Marsz 4 czerwca po to, żebyśmy głośno powiedzieli tej władzy, że nie pozwolimy, aby nam skradziono demokrację i nasze prawa. 4 czerwca rozpoczniemy wielki marsz do zwycięstwa Polski. Tak jak to było wtedy, kiedy uchwalano naszą pierwszą Konstytucję, gdy Polki i Polacy walczyli o naszą niepodległość czy jak wygrywaliśmy wybory obalając komunizm – wskazywał Tusk.

Nowy sondaż DoRzeczy.pl

Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, Prawo i Sprawiedliwość wygrałoby je bez względu na to, czy doszłoby do ewentualnej współpracy partii opozycyjnych. W sondażu pracowni Estymator dla DoRzeczy.pl zbadano dwa warianty, w których do wyborów mogą przystąpić opozycja i PiS.

W pierwszym wariancie Zjednoczona Prawica (PiS, Solidarna Polska, Republikanie) uzyskała 35,7 proc. poparcia. Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska z wynikiem na poziomie 25,5 proc., a trzecie miejsce zajęła Konfederacja – 11,2 proc. wskazań.

W drugim wariancie Zjednoczona Prawica startuje z kolei razem z Kukiz'15 i w tym przypadku otrzymuje 35 proc. głosów. Dalej znajdują się Koalicja Obywatelska – 25,7 proc. oraz koalicja Polski 2050 z PSL-em – 14 proc.

