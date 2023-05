Jak Polska powinna pomagać Ukraińcom w wojnie z Rosją? Wyniki sondażu

Polska zaczęła pomagać Ukraińcom już w pierwszych dniach rosyjskiej inwazji na ich kraj. Schronienie znaleźli u nas uchodźcy wojenni, a polski rząd zdecydował przekazać wschodnim sąsiadom pomoc militarną i humanitarną. Ponadto, wiele organizacji pożytku publicznego organizuje zbiórki żywności, ciepłych ubrań i agregatów prądotwórczych na Ukrainę.

Na pierwszym miejscu pomoc humanitarna

Radio RMF FM i "Dziennik Gazeta Prawna" zleciły sondaż, w którym zapytano Polaków o to, jaką pomoc nasz kraj powinien obecnie oferować Ukraińcom. Prawie połowa pytanych stwierdziła, że powinniśmy udzielić zaatakowanym pomocy humanitarnej – 49,6 proc.

Wsparcie militarne w postaci ciężkiego sprzętu, takiego jak samoloty i czołgi, jest najważniejsze zdaniem 16 proc. ankietowanych. Warto dodać, że taką formę pomocy Ukrainie częściej wskazywali mężczyźni (24 proc.) niż kobiety (9 proc.).

Zdaniem Polaków na trzecim miejscu w hierarchii potrzeb Ukrainy znajduje się przyjmowanie uchodźców – takiej odpowiedzi udzieliło 14,9 proc. respondentów. Z kolei tę formę pomocy za potrzebną częściej uznawały kobiety (22 proc.) niż mężczyźni (8 proc.).

Polacy nie chcą wysłania naszych wojsk na Ukrainę

Jeśli chodzi o bezpośredni udział Polaków w ukraińsko-rosyjskiej wojnie, respondenci byli temu przeciwni. Za zezwoleniem obywatelom naszego kraju na udział w walkach na Ukrainie opowiedziało się 3,4 proc. pytanych. Nikt natomiast nie poparł wysłania Wojska Polskiego na tę wojnę.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 5-7 maja na grupie 1000 osób.

Jak obecnie wygląda wsparcie?

Na początku kwietnia rzecznik rządu Piotr Müller poinformował, że skala polskiej pomocy militarnej Ukrainie wynosi 10 mld zł. Zapytany, czy częściej sprzedajemy sprzęt Ukrainie, czy go przekazujemy w formie darowizny, odpowiedział, że "w tej chwili jest to mieszana formuła".

– Pamiętajmy o tym, że Ukraina broni Europy przed Rosją. W związku z tym z jednej strony to jest, oczywiście, czas na to, aby Ukraina kupowała sprzęt z naszej strony, tam, gdzie to jest możliwe, długoterminowo. Ale z drugiej strony, ten sprzęt jest też potrzebny tu i teraz, bo inaczej Rosja posunie się w swoich działaniach wojennych dużo dalej – stwierdził rzecznik.

